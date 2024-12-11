10 декабря в матче шестого тура Лиги чемпионов встретились донецкий «Шахтер» и мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб пропустил первым, однако легко разгромил соперника со счетом 5:1.

Издание Miasanrot оценило победу мюнхенского клуба: «Шахтер» в старте сделал то, о чем мог только мечтать благодаря ужасной игре в обороне от Лаймера. Игрок «Баварии» потерял свою позицию и позволил сопернику выйти вперед уже на пятой минуте.

Этот сценарий слишком хорошо знаком болельщикам немецкого клуба, когда одного игрока соперник ловит во время контратаки. Этот момент немного огорчает, так как таких ошибок можно избежать. Лаймер сделал все возможное, чтобы исправить ситуацию и было приятно видеть такую быструю реакцию команды.

После первого гола «Баварии» не осталось никаких сомнений, кто победит в этом матче. Клуб полностью доминировал все 90 минут и заслужил победу с таким счетом», – считает издание.