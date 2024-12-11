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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 09:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 10:04
110
0

Вингер Реала объяснил, почему возросло количество травм в команде

Родриго – о победном матче с «Аталантой» в ЛЧ

11 декабря 2024, 09:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 10:04
110
0
Вингер Реала объяснил, почему возросло количество травм в команде
ФК Реал Мадрид. Родриго

Бразильский вингер «Реала» Родриго проанализировал поединок против «Аталанты» в шестом туре ЛЧ (3:2), а также рассказал о своих проблемах

«Это была очень важная победа. Мы хорошо поработали и заработали три очка. «Аталанта» играет немного иначе, чем мы привыкли. Иногда немного сложно играть против такой команды, но мы хорошо воспользовались возможностями, которые у нас были с пространством. Это была хорошая игра.

Последние несколько недель были для меня тяжелыми, очень сложными из-за травм, которые обычно со мной не случаются. В прошлом сезоне у меня не было травм, а в этом у меня уже было две. Но другого варианта нет и надо продолжать работать.

Каждые два дня мы проводим очень сложные игры с небольшим отдыхом. Мы должны выкладываться по максимуму в каждой игре, и травмы могут случиться в любой момент. График немного сложный, но он такой, какой есть, и мы продолжим показывать лучшую игру», – высказался Родриго.

Напомним, что одноклубник Родриго Джуд Беллингем стал самым молодым игроком, который сыграл 40 матчей в Лиге чемпионов.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Аталанта Лига чемпионов Аталанта - Реал Джуд Беллингем
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
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