Вингер Реала объяснил, почему возросло количество травм в команде

Бразильский вингер «Реала» Родриго проанализировал поединок против «Аталанты» в шестом туре ЛЧ (3:2), а также рассказал о своих проблемах

«Это была очень важная победа. Мы хорошо поработали и заработали три очка. «Аталанта» играет немного иначе, чем мы привыкли. Иногда немного сложно играть против такой команды, но мы хорошо воспользовались возможностями, которые у нас были с пространством. Это была хорошая игра.

Последние несколько недель были для меня тяжелыми, очень сложными из-за травм, которые обычно со мной не случаются. В прошлом сезоне у меня не было травм, а в этом у меня уже было две. Но другого варианта нет и надо продолжать работать.

Каждые два дня мы проводим очень сложные игры с небольшим отдыхом. Мы должны выкладываться по максимуму в каждой игре, и травмы могут случиться в любой момент. График немного сложный, но он такой, какой есть, и мы продолжим показывать лучшую игру», – высказался Родриго.

Напомним, что одноклубник Родриго Джуд Беллингем стал самым молодым игроком, который сыграл 40 матчей в Лиге чемпионов.