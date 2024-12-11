«Не думаю, что это что-то серьезное». Куртуа прокомментировал травму Мбаппе
«Реал» триумфовал над «Аталантой» со счетом 3:2
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги победного матча шестого тура Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (3:2).
«Это очень сложное поле, и их стиль игры сложный. Они являются лидерами итальянской лиги, а также очень хорошо показывают себя в Лиге чемпионов. Мы слишком прекрасно стартовали, с забитого мяча. Позже у них начали появится моменты, и нам было трудно продолжать играть так, как мы играли в первые 15 или 20 минут.
Иногда нам трудно дается первый тайм, но сегодня все было наоборот. Во втором тайме мы были лучше и быстро забили второй. Мы хорошо себя показали, не упустив победу. А главное, что мы смогли выдержать их последние удары под за. Мы рады этой победе на очень сложном стадионе. Теперь пришло время подумать о домашней игре с «Зальцбургом» и выездной игре с «Брестом».
Как там Мбаппе? Я не думаю, что это что-то серьезное, он остановился, когда ощутил дискомфорт. Сам же он сказал, что почувствовал, как мышцы сократились», – рассказал Куртуа.
Напомним, что Килиан заранее покинул поединок шестого тура ЛЧ из-за повреждения.
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