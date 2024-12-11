Лидер Аталаны нашел позитив в минимальном поражении Реалу

Ключевой игрок «Аталанты» Адемола Лукман рассказал, что думает о минимальном поражении «Реалу» в шестом туре Лиге чемпионов (2:3).

«Мы разочарованы результатом, потому что чувствовали, что могли бы сделать больше, но есть и гордость. Мы показали, что можем соревноваться с командой, в которой состав собран с чемпионов. Конечно, были моменты, когда мы могли бы сыграть лучше, но я считаю, что мы выстояли против «Реал»l, и это важно для нашего роста», – ответил Лукман.

Ранее писалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил своих подопечных за игру.

После первого игрового дня ЛЧ итальянский коллектив занимает девятую строчку, имея в активе 11 баллов.