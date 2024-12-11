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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 12:58 |
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0

Лидер Аталаны нашел позитив в минимальном поражении Реалу

Адемола Лукман гордится командой

11 декабря 2024, 12:58 |
75
0
Лидер Аталаны нашел позитив в минимальном поражении Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Ключевой игрок «Аталанты» Адемола Лукман рассказал, что думает о минимальном поражении «Реалу» в шестом туре Лиге чемпионов (2:3).

«Мы разочарованы результатом, потому что чувствовали, что могли бы сделать больше, но есть и гордость. Мы показали, что можем соревноваться с командой, в которой состав собран с чемпионов. Конечно, были моменты, когда мы могли бы сыграть лучше, но я считаю, что мы выстояли против «Реал»l, и это важно для нашего роста», – ответил Лукман.

Ранее писалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил своих подопечных за игру.

После первого игрового дня ЛЧ итальянский коллектив занимает девятую строчку, имея в активе 11 баллов.

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Адемола Лукман Аталанта Реал Мадрид Лига чемпионов Аталанта - Реал
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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