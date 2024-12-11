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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 07:53 | Обновлено 11 декабря 2024, 07:54
312
0

Доволен подопечными? Реакция Гасперини на поражение в матче с Реалом

«Аталанта» уступила со счетом 2:3 в шестом туре Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 07:53 | Обновлено 11 декабря 2024, 07:54
312
0
Доволен подопечными? Реакция Гасперини на поражение в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини позитивно высказался об игре своей команды, несмотря на поражение поражение мадридскому «Реалу» в шестом туре Лиги чемпионов (2:3).

«Это был настоящий матч. Обе команды пытались победить, используя свои собственные сильные стороны, и это была действительно отличная игра. Очевидно, мы разочарованы, потому что мы хотели получить положительный результат, но мы уходим с игры с осознанием того, что мы чему-то научились. Мы были конкурентоспособны против чемпионской команды, и это мотивирует нас продолжать работать, чтобы дальше расти.

Мы учимся сравнивать себя с большими командами, будь то «Интер» в Серии А или «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в Европе. Я считаю, что мы приближаемся к их уровню, мы становимся все более и более опасными, и мы начинаем верить, что можем добиться нужных результатов. Это шаг вперед, который мы хотим сделать как команда», – сказал Гасперини.

Відеообзор матча

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Реал Мадрид Лига чемпионов Аталанта - Реал
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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