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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 09:25 | Обновлено 11 декабря 2024, 10:03
642
6

«Это очень больно для нас». Сикан расстроен результатом матча с Баварией

Донецкий «Шахтер» уступил со счетом 1:5

11 декабря 2024, 09:25 | Обновлено 11 декабря 2024, 10:03
642
6
«Это очень больно для нас». Сикан расстроен результатом матча с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал разгромное поражение от Баварии в шестом туре Лиги чемпионов (1:5).

– Понимаю, что все очень расстроены, однако в какой-то момент мы повели в счете и казалось, что игра для нас равна. Как ты оцениваешь сегодняшний матч?

– Да в первом тайме могло быть лучше, закончить бы первый тайм со счетом 1:1. Но закончили всю игру со счетом 1:5, и это очень больно для нас. Мы могли гораздо лучше сыграть.

– После второго пропущенного все видели твои эмоции, ты был так заведен. Ты пытался завести ребят, потому что ты так активно им что-то рассказывал? Были ли какие претензии именно по какому-то моменту?

– Допустили детскую ошибку и я акцентировал на этом, что нужно больше коммуницировать и все.

– Какой был план на сегодняшний матч? Потому что многие ожидали, что Шахтер будет играть больше обороны на отбой, однако мне казалось, что вы наоборот навязывали именно свою игру.

– Мы так и играли, больше обороны и старались выбегать на контратаках. Мы понимаем, что очень тяжело выбегать против лучшей команды мира. В первом тайме это удавалось, но во втором тайме – сначала было хорошо, но в конце уже немного после третьего гола, возможно, морально поплыли. Из-за этого такая игра.

– Из этих пяти голов больше всего упоминается второй и третий. Какой, по твоему мнению, был переломным и ключевым в этом матче?

– Я думаю, второй, потому что на перерыв лучше идти со счетом 1:1, чем 1:2. Я думаю, это очень нас сломило.

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Даниил Сикан Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария
Андрій Вітренко Источник: MEGOGO
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Комментарии 6
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serhiy
Звидуй за 65 млн фунтів в Челсі ! ).
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0
Saar
"З цих п'яти голів згадується другий і третій..." Згадується 4 і 5 , де як аматорів розібрали!
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0
Falko
"здавалося, що гра для нас доволі рівна", "мені здавалося, що ви навпаки нав'язували саме свою гру".
Прочитавши 1 запитання, був упевнений, що це кротоофсайт. А виявляється МУГАГА. Це коли вони нав'язували свою рівну гру, коли із власного штрафного по кілька хвилин вийти не могли? Схоже, що канал футбол транслює, але сам його не дивиться.
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-1
Андрій Шевченко
"був завиданий"...Настільки був драний в жо пу, що йому здалося , що не основний склад Баварії -  "найкраща команда світу"...
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-1
Перець
Дирочка болить як пишуть кроти
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-2
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