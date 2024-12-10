Сергей ЯЩЕНКО: «Не надо считать Шахтер обреченным»

Бывший полузащитник «Шахтера», один из его многолетних ведущих игроков Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua рассказал скажется ли на ходе событий в сегодняшнем матче Лиги чемпионов «Шахтер» - «Бавария» отсутствие в составе мюнхенцев целой группы известных исполнителей:

«Отсутствие Нойера, Комана, Гнабри, Кейна будет ощущаться, но оно не будет определяющим. Более того, их дублеры получив возможность заявить о себе будут делать все, чтобы прыгнуть выше головы и убедить тренерский штаб, что им всегда можно доверять.

В конце концов, «Бавария» - одна из сильнейших команд Европы и у нее априори не может быть короткой скамейки запасных, поэтому я отдаю предпочтение мюнхенцам, на стороне которых будет и поддержка трибун, ведь матч состоится в немецком Гельзенкирхене.

Впрочем, я не считаю, что «Шахтер» - обречен. Его «козырями» могут стать быстрые перемещения, умение дорожить мячом, игровая дисциплина, самоотдача. Ведь дончане прекрасно осознают, что в случае поражения их шансы пробиться в еврокубковую весну исчезают, а заработанное одно очко еще позволяет оставаться «горнякам» в игре. Поэтому я очень надеюсь, что «Шахтер» не вернется домой с пустым багажом».