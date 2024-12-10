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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 10:50 |
537
1

«При всем уважении». Эксперт удивил мнением по матчу Шахтера и Баварии

Сергей Нагорняк не уверен, что травмы мюнхенцев пойдут горнякам в пользу

10 декабря 2024, 10:50 |
537
1
«При всем уважении». Эксперт удивил мнением по матчу Шахтера и Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и мюнхенской «Баварией».

– Сергей Николаевич, как может сложиться матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Бавария»?

– Матч может сложиться, как угодно. Но однозначно очевидным лидером противостояния является «Бавария». При всем уважении к «Шахтеру», но очень тяжело им будет в поединке с мюнхенцами. Несмотря на то, что Кейн и Мюллер не смогут сыграть против дончан, у них хватит футболистов. И кто знает, что лучше? Чтобы играли те футболисты основы или те, кому дадут свой шанс использовать. Тяжело будет «Шахтеру». Если «горняки» сыграют с немецкой командой так как с «Арсеналом», то все может быть.

– И интересно, что домашний матч «Шахтера» будет в Гамбурге!

– Да! Получается, что наши на игру дольше ехали, чем соперник.

– Рассчитывать хотя бы на гол дончане могут? Все-таки «Хайденхайм» дважды забил «Баварии»!

– И на ничью можно рассчитывать. Но в зависимости от того, как будет складываться игра. Поэтому «Шахтер» может и вничью сыграть или вообще выиграть матч! Понятно, что «Бавария» – фаворит. Но все может быть. Футбол – это такой вид спорта, что предсказать непросто, как на самом деле будет на поле.

Матч «Шахтер» – «Бавария» состоится 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария Сергей Нагорняк инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Serhii P.
наївний, там навіть 2-й склад "Баварії" на 2 голови сильніший за основний "Шахтаря"
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