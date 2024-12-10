Жуниор МОРАЕС: «Очень большие ожидания от матча с Баварией»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Жуниор Мораес приехал на командную тренировку горняков перед матчем шестого тура Лиги чемпионов против «Баварии».

Натурализованный украинец поделился эмоциями после долгожданной встречи, а также прокомментировал будущую игру с мюнхенской командой.

– Жуниор, поздравляем! Вы приехали в Германию в «Шахтер», как прошла встреча с бывшими партнерами по команде, с друзьями? Какие у вас эмоции?

– Прежде всего поздравляю всех украинцев! Очень рад быть здесь. Приехать сюда и увидеться с командой – невероятные эмоции. Недавно я объявил о завершении карьеры и потому не мог не увидеться с командой. Счастлив, что «Шахтер» пригласил меня на матч. Приятно быть рядом с клубом и проживать эти моменты, особенно сейчас, когда я принял решение «повесить бутсы на гвоздь». Очень особенный момент для меня, ведь это клуб, где у меня были прекрасные условия работы и жизни: здесь я становился чемпионом, здесь нашел себя, развился как в футбольном плане, так и за пределами поля. Все, что сейчас команда воплощает на поле, заслуживает похвалы, но и поведение относительно Украины и ее народа, все, что делает клуб вне поля, очень важно, как по мне. Поэтому я счастлив быть здесь.

– О чем общались с игроками, Дарио Срной, руководством клуба и работниками?

– Всегда безгранично радуюсь увидеться с давними друзьями и важными для клуба людьми, такими как Дарио, представители персонала, врачи – всеми, кто привлечен к работе с командой. Я выстроил много дружеских связей внутри клуба в течение этих лет. Мы прожили немало разнообразного опыта вместе, и поэтому в моей душе сохраняется очень теплая эмоция по отношению к тем, кто здесь работает. Это очень солидно организованный клуб, обеспечивающий игрокам необходимым и действительно формирующий свою собственную идентичность. Поэтому я искренне радуюсь, что увидел всех снова, посетил эту тренировку. А еще с нетерпением жду игры.

– Какие у вас ожидания от грядущего противостояния «Шахтера» с «Баварией»?

– ⁠Очень большие ожидания матча. Я убежден, нас ждет очень интересная игра, и кто знает, не войдет ли она в историю «Шахтера» как победа над «Баварией». Возможно, клуб ждет что-то историческое и невероятное. Именно за это я буду болеть. Поэтому сейчас проживать такой момент на фоне завершения моей карьеры – это нечто особенное. Подобная честь чрезвычайно важна для меня.