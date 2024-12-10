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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:31
55
0

ВИДЕО. Как Жуниор Мораес встретился с тренерами и игроками Шахтера

Бразильский и украинский форвард посетил тренировку клуба перед игрой ЛЧ

10 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:31
55
0
ВИДЕО. Как Жуниор Мораес встретился с тренерами и игроками Шахтера
ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Бразильский и украинский футболист Жуниор Мораес посетил тренировку «Шахтера» в Гельзенкирхене.

Мораес недавно объявил о завершении карьеры. Он прибыл в Гельзенкирхен, чтобы поддержать «Шахтер» в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».

Перед 6-м туром ЛЧ команда Марино Пушича занимает 26-е место в турнирной таблице.

Игра между Шахтером и Баварией пройдет 10 декабря в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена».

Форвард Жуниор Мораес играл за донецкий клуб с 2018 до 2022 года – провел за клуб 106 матчей и забил 61 гол, если учитывать все турниры.

ВИДЕО. Как Жуниор Мораес встретился с тренерами и игроками Шахтера

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Шахтер Донецк Бавария Жуниор Мораес Лига чемпионов Шахтер - Бавария видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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