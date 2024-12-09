ФОТО. Жуниор Мораес приехал поддержать Шахтер на матче ЛЧ в Германии

Бразильский и украинский футболист Жуниор Мораес приехал в Гельзенкирхен, чтобы поддержать «Шахтер» в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».

Перед 6-м туром ЛЧ команда Марино Пушича занимает 26-е место в турнирной таблице.

Игра между Шахтером и Баварией пройдет 10 декабря в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена».

Форвард Жуниор Мораес играл за донецкий клуб с 2018 до 2022 года – провел за клуб 106 матчей и забил 61 гол, если учитывать все турниры.

ФОТО. Встреча Жуниора Мораеса с игроками и тренерами Шахтера