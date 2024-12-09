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  4. ФОТО. Жуниор Мораес приехал поддержать Шахтер на матче ЛЧ в Германии
Лига чемпионов
09 декабря 2024, 21:51 | Обновлено 09 декабря 2024, 22:07
915
3

ФОТО. Жуниор Мораес приехал поддержать Шахтер на матче ЛЧ в Германии

Форвард выступал за донецкий клуб с 2018 до 2022 года 

09 декабря 2024, 21:51 | Обновлено 09 декабря 2024, 22:07
915
3
ФОТО. Жуниор Мораес приехал поддержать Шахтер на матче ЛЧ в Германии
ФК Шахтер

Бразильский и украинский футболист Жуниор Мораес приехал в Гельзенкирхен, чтобы поддержать «Шахтер» в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».

Перед 6-м туром ЛЧ команда Марино Пушича занимает 26-е место в турнирной таблице.

Игра между Шахтером и Баварией пройдет 10 декабря в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена».

Форвард Жуниор Мораес играл за донецкий клуб с 2018 до 2022 года – провел за клуб 106 матчей и забил 61 гол, если учитывать все турниры.

ФОТО. Встреча Жуниора Мораеса с игроками и тренерами Шахтера

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фото Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария Жуниор Мораес
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Серж
Типичный шлюхтар. Что ни говори, а цвет го...а ему идет
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0
Pavel_i_CO
Чого цей "українець" в Україну не приїжджає? Срана днонєтская іуда
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0
Hungarian 4 sticks🤣
А к дыр очки в четверг не приедет
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-6
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