ФОТО. Жуниор Мораес приехал поддержать Шахтер на матче ЛЧ в Германии
Форвард выступал за донецкий клуб с 2018 до 2022 года
Бразильский и украинский футболист Жуниор Мораес приехал в Гельзенкирхен, чтобы поддержать «Шахтер» в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».
Перед 6-м туром ЛЧ команда Марино Пушича занимает 26-е место в турнирной таблице.
Игра между Шахтером и Баварией пройдет 10 декабря в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена».
Форвард Жуниор Мораес играл за донецкий клуб с 2018 до 2022 года – провел за клуб 106 матчей и забил 61 гол, если учитывать все турниры.
ФОТО. Встреча Жуниора Мораеса с игроками и тренерами Шахтера
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