Беспокоит колено. Лидер Наполи больше не сыграет в этом году
Хвича Кварацхелия пропустит около 2-4 недель
Ключевой игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия пополнил ряды травмированных игроков команды.
Как сообщает официальный сайт клуба, врачи диагностировали у футболиста повреждение коллатеральной связки правого колена, которое грузин получил в матче Серии А против «Лацио» (0:1).
По идее, вингер пропустит около 2-4 недель, однако представители «Наполи» не ожидают увидеть игрока на поле в этом году.
В сезоне-2024/25 Хвича отыграл 17 поединков на клубном уровне. Игрок сумел оформить пять голов и отдать три голевых передачи.
Ранее писалось, что «Наполи» активно работает над продлением контракта Кварацхелии.
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