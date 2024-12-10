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Италия
10 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:03
437
0

Беспокоит колено. Лидер Наполи больше не сыграет в этом году

Хвича Кварацхелия пропустит около 2-4 недель

10 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:03
437
0
Беспокоит колено. Лидер Наполи больше не сыграет в этом году
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Ключевой игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия пополнил ряды травмированных игроков команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, врачи диагностировали у футболиста повреждение коллатеральной связки правого колена, которое грузин получил в матче Серии А против «Лацио» (0:1).

По идее, вингер пропустит около 2-4 недель, однако представители «Наполи» не ожидают увидеть игрока на поле в этом году.

В сезоне-2024/25 Хвича отыграл 17 поединков на клубном уровне. Игрок сумел оформить пять голов и отдать три голевых передачи.

Ранее писалось, что «Наполи» активно работает над продлением контракта Кварацхелии.

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Хвича Кварацхелия Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A травма
Андрій Вітренко Источник: ФК Наполи
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