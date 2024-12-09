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  4. Наполи хочет продлить контракт с Кварацхелией, но есть одно условие
Италия
09 декабря 2024, 11:47 |
456
0

Наполи хочет продлить контракт с Кварацхелией, но есть одно условие

Итальянцы не готовы платить больше шести миллионов в год

09 декабря 2024, 11:47 |
456
0
Наполи хочет продлить контракт с Кварацхелией, но есть одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Руководство «Наполи» активно работает над продлением контракта с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией, об этом пишет Corriere dello Sport.

По информации источника, стороны возобновили работу над продлением соглашения, которое будет рассчитано до 2029 года, с повышением зарплаты и бонусами. Устроить все нюансы удастся до конца года.

Отмечается, что клуб предложил игроку повысить зарплату до 6 миллионов евро и не намерен превышать эту отметку.

Нынешний контракт грузинского вигнера с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне Хвича провел 17 матчей за «Наполи», отличившись 5 голами и двумя ассистамиями.

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Наполи Хвича Кварацхелия продление контракта чемпионат Италии по футболу Серия A
Олег Вахоцкий Источник: Corriere dello Sport
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