Наполи хочет продлить контракт с Кварацхелией, но есть одно условие

Руководство «Наполи» активно работает над продлением контракта с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией, об этом пишет Corriere dello Sport.

По информации источника, стороны возобновили работу над продлением соглашения, которое будет рассчитано до 2029 года, с повышением зарплаты и бонусами. Устроить все нюансы удастся до конца года.

Отмечается, что клуб предложил игроку повысить зарплату до 6 миллионов евро и не намерен превышать эту отметку.

Нынешний контракт грузинского вигнера с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне Хвича провел 17 матчей за «Наполи», отличившись 5 голами и двумя ассистамиями.