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Англия
06 декабря 2024, 15:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:35
719
0

Мощное усиление. Ливерпуль следит за одним из лучших вингеров мира

Хвича Кварахцелия может стать игроком «красных»

06 декабря 2024, 15:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:35
719
0
Мощное усиление. Ливерпуль следит за одним из лучших вингеров мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может стать игроком «Ливерпуля», сообщает GiveMeSport.

В клубе давно следят за 23-летним футболистом, трансфер в следующем году вполне вероятен. Маловероятен переход зимой. Еще одним фактором в пользу возможного переезда Хвичи на «Энфилд» является будущий трансфер партнера вингера по сборной Гиорги Мамардашвили, который присоединится к «Ливерпулю» уже летом 2025 года.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провел 16 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

«Ливерпуль» нашел зимнее усиление атаки.

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Хвича Кварацхелия Ливерпуль Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Энфилд Гиорги Мамардашвили
Данііл Киріяка Источник: GiveMeSport
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