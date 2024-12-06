Мощное усиление. Ливерпуль следит за одним из лучших вингеров мира

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может стать игроком «Ливерпуля», сообщает GiveMeSport.

В клубе давно следят за 23-летним футболистом, трансфер в следующем году вполне вероятен. Маловероятен переход зимой. Еще одним фактором в пользу возможного переезда Хвичи на «Энфилд» является будущий трансфер партнера вингера по сборной Гиорги Мамардашвили, который присоединится к «Ливерпулю» уже летом 2025 года.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провел 16 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

«Ливерпуль» нашел зимнее усиление атаки.