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Англия
06 декабря 2024, 13:13 | Обновлено 06 декабря 2024, 13:15
377
0

Ливерпуль нашел зимнее усиление в составе соперника АПЛ

Энтони Гордон попал на радары мерсесайдцев

06 декабря 2024, 13:13 | Обновлено 06 декабря 2024, 13:15
377
0
Ливерпуль нашел зимнее усиление в составе соперника АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

«Ливерпуль» проявляет предметный интерес к представителю сборной Англии и «Ньюкаслу» Энтони Гордону.

Руководители клуба считают вингера потенциальным игроком основы, поэтому готовы предложить за него 80 миллионов фунтов стерлингов.

Удачное выступление Гордона в недавнем матче с «Ливерпулем» (3:3) лишь усиливает желание мерсесайдцев побороться за футболиста.

Напомним, что осенью игрок продлил контракт с «Ньюкаслом».

В этом сезоне Энтони успел отыграть 16 матчей, в которых отличился ассистом и тремя голами.

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Андрій Вітренко Источник: TeamTalk
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