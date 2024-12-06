Англия06 декабря 2024, 13:13 | Обновлено 06 декабря 2024, 13:15
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Ливерпуль нашел зимнее усиление в составе соперника АПЛ
Энтони Гордон попал на радары мерсесайдцев
06 декабря 2024, 13:13 | Обновлено 06 декабря 2024, 13:15
377
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«Ливерпуль» проявляет предметный интерес к представителю сборной Англии и «Ньюкаслу» Энтони Гордону.
Руководители клуба считают вингера потенциальным игроком основы, поэтому готовы предложить за него 80 миллионов фунтов стерлингов.
Удачное выступление Гордона в недавнем матче с «Ливерпулем» (3:3) лишь усиливает желание мерсесайдцев побороться за футболиста.
Напомним, что осенью игрок продлил контракт с «Ньюкаслом».
В этом сезоне Энтони успел отыграть 16 матчей, в которых отличился ассистом и тремя голами.
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