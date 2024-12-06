Ливерпуль нашел зимнее усиление в составе соперника АПЛ

«Ливерпуль» проявляет предметный интерес к представителю сборной Англии и «Ньюкаслу» Энтони Гордону.

Руководители клуба считают вингера потенциальным игроком основы, поэтому готовы предложить за него 80 миллионов фунтов стерлингов.

Удачное выступление Гордона в недавнем матче с «Ливерпулем» (3:3) лишь усиливает желание мерсесайдцев побороться за футболиста.

Напомним, что осенью игрок продлил контракт с «Ньюкаслом».

В этом сезоне Энтони успел отыграть 16 матчей, в которых отличился ассистом и тремя голами.