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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 10 декабря 2024, 17:38
118
0

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Кадровые проблемы Баварию не остановят»

Михайло Кополовець: «Кадрові проблеми Баварією не зупинять»

10 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 10 декабря 2024, 17:38
118
0
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Кадровые проблемы Баварию не остановят»
instagram.com/kopo_official_18

Бывший полузащитник «Карпат», «Говерлы» Михаил Кополовец, который успел поиграть и в Германии эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что может помочь сегодня «Шахтеру» добиться положительного результата в поединке Лиги чемпионов с грандом немецкого футбола - «Баварией»:

«Для «горняков» немецкие клубы – из неудобных, вспомним хотя бы разгром от «Баварии» – 0:7 или – 0:10 по сумме двух матчей от «Боруссии». С другой стороны свою главную победу на международной арене «Шахтер» одержал в 2009 году взяв верх в финале Кубка УЕФА над «Вердером» - 2:1.

Есть ли шанс у дончан сегодня реабилитироваться за крупное поражение от «Баварии», воспользовавшись тем, что у мюнхенцев переполненный лазарет? Сложно сказать, потому что я знаю, что такое немецкий футбол изнутри и тамошние команды всегда бьются до конца, несмотря на то играют они с аутсайдером или лидером и в каком составе. Поэтому я убежден, что и сегодня «Бавария» без целой группы ведущих исполнителей не изменит своей игровой философии: будет контролировать мяч и нагнетать темп. Кадровыми потерями «Баварию» не испугать, потому что в ней и без Кейна, Гнабри и Комана есть кому забивать.

Как по мне, в Гельзенкирхене многое будет зависеть от того, как прежде всего, сыграют сами «горняки». Если не уступят в битве характеров, порадуют игровой дисциплиной, высокой реализацией, то их шансы не проиграть резко возрастут».

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Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов инсайд Шахтер - Бавария Михаил Кополовец
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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