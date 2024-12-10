Адриан ПУКАНЫЧ: «В Гельзенкирхене голы обязательно будут»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния «горняков» в Лиге чемпионов с футболистами немецкой «Баварии»:

«Прогнозы прогнозами, но все будет решаться на футбольном поле. Да, «Бавария» - фаворит, даже в ослабленном составе, однако у «Шахтера», как по мне, есть шансы добиться положительного результата.

Имею в виду, не проиграть. Ведь по сыгранности, технической подготовке «горняки» не уступают, другое дело - исполнительское мастерство, где преимущество у немецкого гранда. Вот почему многое будет зависеть насколько качественно номинальные хозяева будут использовать голевые моменты.

Их будет мало, но они обязательно будут. Я убежден, что без забитых мячей в Гельзенкирхене не обойдется и не удивлюсь, если «Шахтер» добудет важное одно очко».