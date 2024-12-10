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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 15:28 | Обновлено 10 декабря 2024, 15:37
126
0

Адриан ПУКАНЫЧ: «В Гельзенкирхене голы обязательно будут»

Немцы фавориты игры в Лиге чемпионов

10 декабря 2024, 15:28 | Обновлено 10 декабря 2024, 15:37
126
0
Адриан ПУКАНЫЧ: «В Гельзенкирхене голы обязательно будут»
ЗАФ. Адриан Пуканыч

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния «горняков» в Лиге чемпионов с футболистами немецкой «Баварии»:

«Прогнозы прогнозами, но все будет решаться на футбольном поле. Да, «Бавария» - фаворит, даже в ослабленном составе, однако у «Шахтера», как по мне, есть шансы добиться положительного результата.

Имею в виду, не проиграть. Ведь по сыгранности, технической подготовке «горняки» не уступают, другое дело - исполнительское мастерство, где преимущество у немецкого гранда. Вот почему многое будет зависеть насколько качественно номинальные хозяева будут использовать голевые моменты.

Их будет мало, но они обязательно будут. Я убежден, что без забитых мячей в Гельзенкирхене не обойдется и не удивлюсь, если «Шахтер» добудет важное одно очко».

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Бавария инсайд Шахтер - Бавария Адриан Пуканыч
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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