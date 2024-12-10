Шахтер Донецк U19

10 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 встретился с «Баварией» U-19.

Гости одержали победу со счётом 2:0. Нападающий «Баварии» Скотт открыл счёт на 38-й минуте, но «Шахтеру» так и не удалось сравнять счёт, и «Бавария» забила второй гол.

Юношеская лига УЕФА. 6 тур. 10 декабря

«Шахтер» U-19 – «Бавария» U-19 – 0:2

Голы: Скотт 36, Унзельд, 80

Видеообзор матча: