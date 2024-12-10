Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер U-19 – Бавария U-19 – 0:2. Защита не выдержала. Видео голов и обзор
Юношеская лига УЕФА
Шахтер Донецк U19
10.12.2024 13:00 0 : 2
Бавария U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
10 декабря 2024, 15:55 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:34
474
0

Шахтер U-19 – Бавария U-19 – 0:2. Защита не выдержала. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Юношеской лиги УЕФА

10 декабря 2024, 15:55 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:34
474
0
Шахтер U-19 – Бавария U-19 – 0:2. Защита не выдержала. Видео голов и обзор
ФК Шахтер U-19

10 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 встретился с «Баварией» U-19.

Гости одержали победу со счётом 2:0. Нападающий «Баварии» Скотт открыл счёт на 38-й минуте, но «Шахтеру» так и не удалось сравнять счёт, и «Бавария» забила второй гол.

Юношеская лига УЕФА. 6 тур. 10 декабря

«Шахтер» U-19 – «Бавария» U-19 – 0:2

Голы: Скотт 36, Унзельд, 80

Видеообзор матча:

По теме:
ВАН ДЕР ГОУВ: «Украина выращивает топовых голкиперов»
Михаил Кополовец: «Кадровые проблемы Баварию не остановят»
Умер воспитанник киевского Динамо, который потом играл за Шахтер
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Бавария Бавария U-19 видео голов и обзор Юношеская лига УЕФА
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Футбол | 09 декабря 2024, 18:17 17
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами

Сергей Кривцов получит статус свободного агента

Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Футбол | 10 декабря 2024, 07:52 2
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру

Лионель вспомнил противостояние с Серхио Рамосом

Адриан ПУКАНЫЧ: «В Гельзенкирхене голы обязательно будут»
Футбол | 10.12.2024, 15:28
Адриан ПУКАНЫЧ: «В Гельзенкирхене голы обязательно будут»
Адриан ПУКАНЫЧ: «В Гельзенкирхене голы обязательно будут»
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Футбол | 10.12.2024, 12:40
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 10.12.2024, 11:44
Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
08.12.2024, 20:54 3
Футбол
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 44
Футбол
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
10.12.2024, 08:24
Бокс
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
09.12.2024, 17:27 1
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 4
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
08.12.2024, 23:29 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем