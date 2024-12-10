Шахтер Донецк U19

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Молодежные турниры10 декабря 2024, 15:55 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:34
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Шахтер U-19 – Бавария U-19 – 0:2. Защита не выдержала. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
10 декабря 2024, 15:55 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:34
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10 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 встретился с «Баварией» U-19.
Гости одержали победу со счётом 2:0. Нападающий «Баварии» Скотт открыл счёт на 38-й минуте, но «Шахтеру» так и не удалось сравнять счёт, и «Бавария» забила второй гол.
Юношеская лига УЕФА. 6 тур. 10 декабря
«Шахтер» U-19 – «Бавария» U-19 – 0:2
Голы: Скотт 36, Унзельд, 80
Видеообзор матча:
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