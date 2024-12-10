10 декабря в 13:00 пройдет матч последнего, 6-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Бавария» U-19.

Игра состоится на арене Паркштадіон в немецком городе Гельзенкирхен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер U-19 имеет 10 очков из 15 и занимает 8-е место в турнирной таблице. Горняки обеспечили себе участие в 1/16 финала.

Немецкая Бавария U-19 набрала 7 очков и находится на 22-й позиции, на границе с зоной выбывания.

В 1/16 финала выйдут лучшие 22 команды, к которым в 1/16 финала присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.

Шахтер U-19 – Бавария U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.

Анонс матча