Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы: кто уже вышел в 1/16 финала?
Шахтер U-19 обеспечил себе путевку в плей-офф, Динамо отгрузило 5 мячей
В мид-уик состоялись матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В матче 5-го тура «Шахтер» U-19 на выезде сыграл вничью с командой ПСВ U-19 (1:1).
Команда Алексея Белика досрочно вышла в плей-офф, имея в активе 10 очков из 15 (-е место).
В 1/16 финала досрочно вышли 12 команд:
- Интер (15 очков)
- Спортинг, РБ Зальцбург (по 13)
- Аталанта, Барселона (по 12),
- Штутгарт, Ювентус, Шахтер (по 10)
- Ман Сити, Жирона, Селтик, Реал (по 9)
Топ-22 команды выйдут в 1/16 финала, где к ним присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.
Киевское Динамо близко к получению путевки в плей-офф после победы над клубом 2 Коррику из Косово (5:0) в первом матче по Пути чемионов.
🏆 Юношеская лига УЕФА
Путь чемпионов. 3-й раунд
Первые матчи, 26 ноября. Сталева Воля (Польша)
Динамо Киев U-19 (Украина) – 2 Коррику (Косово) U-19 – 5:0
Голы: Осипенко, 27, Пономаренко, 32, 58, 73 (пен), Андрейко, 90+4
Основной этап
5-й тур, 26 ноября. Эйндховен (Нидерланды)
ПСВ U-19 (Нидерланды) – Шахтер U-19 (Украина) – 1:1
Голы: ван Дуйвен, 55 (пен) – Дрозд, 76
⚽️ Результаты 5-го тура
⚽️ Турнирная таблица
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Забарный может зимой стать игроком «королевского клуба»
Отношения итальянца с Килианом Мбаппе достигли критической точки