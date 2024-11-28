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28 ноября 2024, 19:23 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:39
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Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы: кто уже вышел в 1/16 финала?

Шахтер U-19 обеспечил себе путевку в плей-офф, Динамо отгрузило 5 мячей

28 ноября 2024, 19:23 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:39
23
0
Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы: кто уже вышел в 1/16 финала?
УЕФА

В мид-уик состоялись матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче 5-го тура «Шахтер» U-19 на выезде сыграл вничью с командой ПСВ U-19 (1:1).

Команда Алексея Белика досрочно вышла в плей-офф, имея в активе 10 очков из 15 (-е место).

В 1/16 финала досрочно вышли 12 команд:

  • Интер (15 очков)
  • Спортинг, РБ Зальцбург (по 13)
  • Аталанта, Барселона (по 12),
  • Штутгарт, Ювентус, Шахтер (по 10)
  • Ман Сити, Жирона, Селтик, Реал (по 9)

Топ-22 команды выйдут в 1/16 финала, где к ним присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.

Киевское Динамо близко к получению путевки в плей-офф после победы над клубом 2 Коррику из Косово (5:0) в первом матче по Пути чемионов.

🏆 Юношеская лига УЕФА

Путь чемпионов. 3-й раунд

Первые матчи, 26 ноября. Сталева Воля (Польша)

Динамо Киев U-19 (Украина) – 2 Коррику (Косово) U-19 – 5:0

Голы: Осипенко, 27, Пономаренко, 32, 58, 73 (пен), Андрейко, 90+4

Основной этап

5-й тур, 26 ноября. Эйндховен (Нидерланды)

ПСВ U-19 (Нидерланды) – Шахтер U-19 (Украина) – 1:1

Голы: ван Дуйвен, 55 (пен) – Дрозд, 76

⚽️ Результаты 5-го тура

⚽️ Турнирная таблица

Инфографика

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Юношеская лига УЕФА статистические расклады Алексей Белик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 выбор редакции 2 Коррику Динамо Киев Арсенал Киев U-19 ПСВ - Шахтер ПСВ U-19 Игорь Костюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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