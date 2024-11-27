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27 ноября 2024, 17:20 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:27
189
0

Динамо U-19 – 2 Коррику U-19 – 5:0. Хет-трик от Пономаренко. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА

27 ноября 2024, 17:20 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:27
189
0
Динамо U-19 – 2 Коррику U-19 – 5:0. Хет-трик от Пономаренко. Видео голов
ФК Динамо Киев U-19

27 ноября в рамках 3-го раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА «Динамо Киев» U-19 встретилось с «2 Коррику» U-19 из Приштины.

«Динамо Киев» одержало уверенную победу со счетом 5:0 на стадионе в Сталевой Воле.

Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов. 27 ноября

«Динамо Киев» U-19 – «2 Коррику» U-19 – 5:0

Голы: Осипенко 27, Пономаренко 32, 58, 73 (пен.), Андрейко, 90+4

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Осипенко, 27 мин.

ГОЛ! 2:0 Пономаренко, 32 мин.

ГОЛ! 3:0 Пономаренко, 58 мин.

ГОЛ! 4:0 Пономаренко, 73 мин. (Пенальти)

ГОЛ! 5:0 Андрейко, 90+4 мин.

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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