Плохая преамбула. Шахтер U-19 проиграл Баварии под занавес группы ЮЛУ

Во вторник, 10 декабря, в Гельзенкирхене на арене «Паркштадион» состоялся матч 6-го тура групповой стадии Юношеской лиги УЕФА, в котором встретились команды донецкого «Шахтера» U-19 и мюнхенской «Баварии» U-19. Игра стала преамбулой поединка основного турнира Лиги чемпионов между клубами из Украины и Германии, который состоится вечером на поле «Арены АуфШальке».

Гости из Мюнхена начали встречу первым номером, сразу же добившись контроля над мячом. Молодые «горняки» такому развитию событий на поле не сопротивлялись: они сосредоточились на обороне и при каждом удобном случае пытались проводить быстрые контратаки. Баварцы хоть и доминировали, но владениям Баглая не угрожали. Только на 26-й минуте им удалось впервые серьезно побеспокоить защиту «горняков», но Беккер пробил выше ворот после навеса со штрафного.

Вскоре Баглай оказался хитрее Куси-Асаре, который пытался в касание переправить мяч по дуге в дальнюю девятку. После этого игроки «Баварии» давление усилили и на 36-й минуте добились успеха. При этом гол немцы забили не без помощи игроков «Шахтера». Скотт обокрал Башмарина, которому плохую передачу назад отдал Бундаш. Далее завершить момент голом игроку мюнхенцев труда не составило. 0:1.

Сразу после отдыха дончане заметно активизировались. В первые пять минут второго тайма они нанесли по воротам соперников четыре удара, но ни один из них цели не достиг. Хотя на 47-й минуте, к примеру, обязан был забивать Цуканов, однако пустил мяч с линии штрафной сильно и точно в руки Кланаца.

Постепенно баварцы игру выравняли. Со временем же заменами им удалось вновь вернуть себе игровой перевес, который под занавес поединка позволил им перевес упрочить. На 80-й минуте Асп Йенсен разогнал быструю атаку своей команды и вывел Унзельда по центру на хорошую позицию для завершающего удара. 0:2.

«Шахтер» U-19 проиграл в заключительном матче групповой стадии Юношеской лиги УЕФА, но, как известно, досрочно добился выхода в плей-офф кампании. В нокаут-стадию прошла и «Бавария» U-19.

Юношеская лига УЕФА. 6-й тур

«Шахтер» U-19 – «Бавария» U-19 – 0:2

Скотт, 36, Унзельд, 80.

Бундаш, 16, Тютюнов, 90+2 – Беккер, 19.

«Шахтер» U-19: Баглай – Дрозд (Решетников, 84), Гарабажий, Башмарин, Огарков (Онищук, 89), Бундаш (Давиденко, 46), Тютюнов, Сметана, Ломага (Петрук, 46), Цуканов, Стрильчук (Шелекета, 46).

«Бавария» U-19: Кланац – Дениз Офли, Павлич, Деттони, Далпиаз, Асп Йенсен (Карл, 88), Беккер, Рихтер (Унзельд, 69), Скотт (Коджо-Эвора, 81), Куси-Асаре (Мергнер, 69), Биндер (Майк, 68).

Арбитр: Фрида Кларлунд (Дания).

Стадион: «Паркштадион» (г.Гельзенкирхен, Германия).

ШАХТЕР U-19 – БАВАРИЯ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА