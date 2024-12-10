Во вторник, 10 декабря, в Гельзенкирхене (Германия) на арене «Паркштадион» состоится матч 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА, в котором встретятся команды «Шахтер» U-19 и «Бавария» U-19.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

В сводной турнирной таблице Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 занимает 8-е место с 10 очками после 5 матчей. Подопечные Алексея Белика уже гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

У «Баварии» U-19 7 пунктов после пяти игр и 22-я позиция. В трех последних матчах молодые мюнхенцы обходились без побед (1 ничья, 2 поражения).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» U-19 – «Бавария» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.