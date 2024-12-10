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Молодежные турниры
10 декабря 2024, 08:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 09:03
69
0

Шахтер U-19 – Бавария U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Юношеской лиги УЕФА

10 декабря 2024, 08:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 09:03
69
0
Шахтер U-19 – Бавария U-19. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

Во вторник, 10 декабря, в Гельзенкирхене (Германия) на арене «Паркштадион» состоится матч 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА, в котором встретятся команды «Шахтер» U-19 и «Бавария» U-19.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

В сводной турнирной таблице Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 занимает 8-е место с 10 очками после 5 матчей. Подопечные Алексея Белика уже гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

У «Баварии» U-19 7 пунктов после пяти игр и 22-я позиция. В трех последних матчах молодые мюнхенцы обходились без побед (1 ничья, 2 поражения).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» U-19 – «Бавария» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Шахтер Донецк U-19 Бавария U-19 текстовая трансляция Юношеская лига УЕФА
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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