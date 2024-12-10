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  4. Форвард Руха отметил негативные моменты в действиях команды против Полесья
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 10:59 |
162
0

Форвард Руха отметил негативные моменты в действиях команды против Полесья

Игрок недоволен частой потерей мяча

10 декабря 2024, 10:59 |
162
0
Форвард Руха отметил негативные моменты в действиях команды против Полесья
ФК Рух. Игорь Краснопир

Игорь Краснопир, футболист «Руха», прокомментировал поединок 16-го тура УПЛ против житомирского «Полесья» (1:0).

«Я давно не отмечался, поэтому надеюсь, что продолжу забивать и в следующих матчах. Игра в Житомире была напряженной, и нам не все удавалось в этом поединке. Даже имея количественное преимущество, мы не смогли сделать то, что хотелось бы и реализовать свое преимущество. Пожалуй, не самые лучшие последние результаты команды также повлияли на качество нашей игры.

Виталий Юрьевич перед матчем говорил, что нужно больше открываться в глубину, бежать за спину защитникам. Если кто-то из наших игроков в центре поля владеет мячом, а защитники открывают зону для забегания, то нужно двигаться туда и открываться под передачу, и это сработало.

После львовского матча мы понимали, что нужно продолжать играть в привычный футбол: высоко накрывать соперника, играть один в один, действовать интенсивно. Команда соблюдала свои игровые принципы, но была определенная нервозность в наших действиях, особенно во время игры с мячом. Жаль, что в простых эпизодах были потери мяча. Мы обращали на это внимание, анализируя предыдущие матчи, но это давление все же находится. Результат – удовлетворительный, но наша игра должна быть лучше», – ответил Краснопир.

Также мыслями по поводу матча поделился форвард львовской команды Юрий Климчук.

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Игорь Краснопир Рух Львов Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Рух
Андрій Вітренко Источник: ФК Рух Львов
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