Юрий КЛИМЧУК: «Мы ожидали, что Полесье будет активно действовать»

Игрок львовского «Руха» Юрий Климчук высказался по поводу минимальной победы над «Полесьем» в рамках 16-го тура УПЛ (1:0).

«Голкипер «Полесье» сбил меня в штрафной и повторы это демонстрируют. Впрочем, арбитр оценил этот эпизод иначе и это решение надо уважать. Что касается момента с удалением вратаря соперника, то это несколько иная ситуация. В частности, я первый оказался на мяче, а голкипер меня «срезал», поэтому это заслуженная красная карточка.

Вспоминая даже предыдущие матчи, где в составе соперника было удаление, кажется, что нам иногда труднее играть против команд, играющих в меньшинстве. И все же мы везем домой 3 очка – это важная для нас победа. Ребята – молодцы, никто не выпадал и все дрались за этот результат. Естественно, в конце матча хотелось сохранить победу. Наша команда играла уже зрелее, так что нам удалось это сделать.

Мы ожидали, что «Полесье» будет активно действовать. Все же этот матч проходил в Житомире, и они играли перед своими болельщиками. Эта команда была готова к этому давлению. В нашем общем плане на игру ничего не меняется – мы хотим прессинговать соперника, перекрывать его на каждой части поля, играть один в один. Нам это удалось, поэтому «Рух» и одержал победу», – сказал Климчук.