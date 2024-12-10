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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 10:40 | Обновлено 10 декабря 2024, 10:41
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Юрий КЛИМЧУК: «Мы ожидали, что Полесье будет активно действовать»

Форвард «Руха» про победу в 16-м туре УПЛ

10 декабря 2024, 10:40 | Обновлено 10 декабря 2024, 10:41
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Юрий КЛИМЧУК: «Мы ожидали, что Полесье будет активно действовать»
ФК Рух. Юрій Климчук

Игрок львовского «Руха» Юрий Климчук высказался по поводу минимальной победы над «Полесьем» в рамках 16-го тура УПЛ (1:0).

«Голкипер «Полесье» сбил меня в штрафной и повторы это демонстрируют. Впрочем, арбитр оценил этот эпизод иначе и это решение надо уважать. Что касается момента с удалением вратаря соперника, то это несколько иная ситуация. В частности, я первый оказался на мяче, а голкипер меня «срезал», поэтому это заслуженная красная карточка.

Вспоминая даже предыдущие матчи, где в составе соперника было удаление, кажется, что нам иногда труднее играть против команд, играющих в меньшинстве. И все же мы везем домой 3 очка – это важная для нас победа. Ребята – молодцы, никто не выпадал и все дрались за этот результат. Естественно, в конце матча хотелось сохранить победу. Наша команда играла уже зрелее, так что нам удалось это сделать.

Мы ожидали, что «Полесье» будет активно действовать. Все же этот матч проходил в Житомире, и они играли перед своими болельщиками. Эта команда была готова к этому давлению. В нашем общем плане на игру ничего не меняется – мы хотим прессинговать соперника, перекрывать его на каждой части поля, играть один в один. Нам это удалось, поэтому «Рух» и одержал победу», – сказал Климчук.

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Юрий Климчук Рух Львов Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Рух
Андрій Вітренко Источник: ФК Рух Львов
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