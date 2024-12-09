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  4. «Он ничего не смог». Экс-форвард сборной Англии сравнил Мудрика и Санчо
Англия
09 декабря 2024, 22:41 |
405
0

«Он ничего не смог». Экс-форвард сборной Англии сравнил Мудрика и Санчо

Габриэль Агбонлахор разочаровался в украинце

09 декабря 2024, 22:41 |
405
0
«Он ничего не смог». Экс-форвард сборной Англии сравнил Мудрика и Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор поделился мнением о выступлениях за лондонский «Челси» украинского вингера Михаила Мудрика и его конкурента за место в составе Джейдона Санчо:

«Мудрик имел достаточно шансов и ничего не мог сделать. А вот Санчо выглядит спокойным и собранным. К тому же, у него есть тренер, который ему доверяет, и он воспользовался своим шансом», – сказал бывший футболист в эфире talkSPORT.

Отметим, что Агбонлахор является системным критиком Мудрика. Ранее он заявлял, что украинец не демонстрирует того, что имеет футбольный интеллект, а также призвал боссов «Челси» зимой продать Михаила.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Джейдон Санчо Габриэль Агбонлахор
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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