«Он ничего не смог». Экс-форвард сборной Англии сравнил Мудрика и Санчо

Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор поделился мнением о выступлениях за лондонский «Челси» украинского вингера Михаила Мудрика и его конкурента за место в составе Джейдона Санчо:

«Мудрик имел достаточно шансов и ничего не мог сделать. А вот Санчо выглядит спокойным и собранным. К тому же, у него есть тренер, который ему доверяет, и он воспользовался своим шансом», – сказал бывший футболист в эфире talkSPORT.

Отметим, что Агбонлахор является системным критиком Мудрика. Ранее он заявлял, что украинец не демонстрирует того, что имеет футбольный интеллект, а также призвал боссов «Челси» зимой продать Михаила.