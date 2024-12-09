МАТВИЕНКО: «Добираться на матч 15 часов – не оправдание для Шахтера»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился эмоциями перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», который состоится в Гельзенкирхене вечером 10 декабря:

«Пытаемся адаптироваться, но это нелегко. Наверное, нашим оппонентам получше в этом плане, потому что для них это выездная игра. Но один час – и они уже здесь, а нам добираться 15 часов. Но это не оправдание, мы подстраиваемся под эти реалии. Другого варианта нет, к сожалению.

У нас нет страха, а почему он должен быть? Да, мы знаем, что «Бавария» – это, пожалуй, одна из лучших команд в мире: демонстрирует очень серьезный футбол, очень мощные игроки на каждой позиции. Но я считаю, что «Шахтер» тоже очень серьезная команда. Мы сделаем все, чтобы победить».