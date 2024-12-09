Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАТВИЕНКО: «Добираться на матч 15 часов – не оправдание для Шахтера»
Лига чемпионов
09 декабря 2024, 22:17 | Обновлено 09 декабря 2024, 22:22
242
0

МАТВИЕНКО: «Добираться на матч 15 часов – не оправдание для Шахтера»

Защитник «Шахтера» поделился эмоциями перед матчем ЛЧ с «Баварией»

09 декабря 2024, 22:17 | Обновлено 09 декабря 2024, 22:22
242
0
МАТВИЕНКО: «Добираться на матч 15 часов – не оправдание для Шахтера»
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился эмоциями перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», который состоится в Гельзенкирхене вечером 10 декабря:

«Пытаемся адаптироваться, но это нелегко. Наверное, нашим оппонентам получше в этом плане, потому что для них это выездная игра. Но один час – и они уже здесь, а нам добираться 15 часов. Но это не оправдание, мы подстраиваемся под эти реалии. Другого варианта нет, к сожалению.

У нас нет страха, а почему он должен быть? Да, мы знаем, что «Бавария» – это, пожалуй, одна из лучших команд в мире: демонстрирует очень серьезный футбол, очень мощные игроки на каждой позиции. Но я считаю, что «Шахтер» тоже очень серьезная команда. Мы сделаем все, чтобы победить».

По теме:
Зинченко и КО. Арсенал остался без пяти игроков перед матчем с Монако
ВИДЕО. Настрой на битву. Пресс-конференции Компани и Пушича перед игрой ЛЧ
Шанс для горняков. Бавария потеряла девять игроков на матч с Шахтером
Шахтер Донецк Бавария пресс-конференция Лига чемпионов Шахтер - Бавария Николай Матвиенко
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду в МЮ – даже не в топ-5. Названы 10 лучших трансферов XXI века
Футбол | 09 декабря 2024, 22:07 0
Роналду в МЮ – даже не в топ-5. Названы 10 лучших трансферов XXI века
Роналду в МЮ – даже не в топ-5. Названы 10 лучших трансферов XXI века

Признание получил переход Венсана Компани в «Ман Сити»

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Футбол | 09 декабря 2024, 07:23 8
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»

Главный тренер криворожского Кривбасса пояснил свое решение

СРНА: «Шахтер может обыграть Баварию, а затем проиграть команде УПЛ»
Футбол | 09.12.2024, 15:55
СРНА: «Шахтер может обыграть Баварию, а затем проиграть команде УПЛ»
СРНА: «Шахтер может обыграть Баварию, а затем проиграть команде УПЛ»
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
Футбол | 09.12.2024, 00:11
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Бокс | 09.12.2024, 07:44
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
08.12.2024, 00:32 5
Футбол
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
07.12.2024, 22:16 7
Футбол
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
09.12.2024, 08:48
Бокс
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
08.12.2024, 01:51
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
08.12.2024, 02:11 15
Футбол
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
08.12.2024, 13:18 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем