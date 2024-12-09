Владимир MИКИТИН: «Будет чудо, если Шахтер выстоит с Баварией»

10 декабря в Гельзенкирхене в очередном поединке Лиги чемпионов «Шахтер» будет принимать немецкого гранда – «Баварию».

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от будущего противостояния:

«По-моему, у «горняков» очень мало шансов, чтобы не проиграть. И не только потому, что они неудачно играют с немецкими командами, просто они слабее классом. Не спасет их даже то, что несколько лидеров «Баварии» травмированы, а ворота защищает нестабильный Нойер. «Бавария» – фаворит и только какое-то роковое невезение может помешать мюнхенцам победить.

Какие «козыри» могут помочь дончанам не проиграть? Максимальная настроенность, фантастическая игра их вратаря и домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений».

Сейчас «Шахтер» занимает в Лиге чемпионов 26-е место, набрав четыре очка. У «Баварии» на пять пунктов больше – она тринадцатая.

Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Николай Матвиенко дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов против «Баварии».