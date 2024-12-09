Лидер Шахтера: «Страха перед Баварией нет. Нужно выйти и победить»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов против «Баварии». Игра пройдет 10 декабря, начало в 22:00.

– Прочитали интервью с Дарио Срной, который сказал перед игрой: «Мы стремимся к победе, даже если мы аутсайдеры в этом матче». Как вы видите позицию «Шахтера» в поединке с «Баварией»? Насколькок это будет сложный конкурент для вас?

– Наверное, если директор так говорит, это действительно так. Сделаем все, чтобы выйти на поле и выиграть. Потому что другого варианта нет.

– Есть ли страх перед «Баварией»? Если есть, то как удается с ним бороться? В противном случае почему нет страха перед таким сильным соперником?

– Да нет страха, а почему он должен быть? Да, мы знаем, что «Бавария» – это, пожалуй, одна из лучших команд в мире: демонстрирует очень серьезный футбол, очень мощные игроки на каждой позиции. Но я считаю, что «Шахтер» тоже очень серьезная команда и, как я говорил, мы сделаем все, чтобы победить.

– Как вы оцениваете собственную физическую готовность и готовность команды в целом, учитывая те сложности, с которыми сталкиваетесь уже два сезона?

– Пытаемся адаптироваться, но это нелегко. Наверное, нашим оппонентам получше в этом плане, потому что для них это выездная игра, но один час – и они уже здесь, а нам добираться 15 часов. Но это не оправдание, мы подстраиваемся под эти реалии. Другого варианта нет, к сожалению.

– Отсутствие Кейна и других лидеров «Баварии» – это положительный знак для «Шахтера»?

– Честно, не знаю. Как я сказал, там такая мощная команда, что на каждую позицию есть замена. Поэтому я не думаю, что это будет как-то влиять на качество их игры.

– Вопрос о формате Лиги чемпионов. Впервые турнир проводится по новой схеме, например вы играете один матч с «Баварией», а не два. Как это вам? И вообще, какие впечатления от формата, смотрите, где «Шахтер» в таблице, следите за турнирной сеткой?

– Ну, наверное, формат стал более интересным для зрителей, но немного тяжелее для клубов, потому что восемь разных соперников, а не три команды, с которыми сыграл и в следующий раз уже знаешь, с кем будешь играть. Здесь нужно восемь раз готовиться заново. Потому в этом плане и интереснее, и труднее.