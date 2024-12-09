Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Шахтера: «Страха перед Баварией нет. Нужно выйти и победить»
Лига чемпионов
09 декабря 2024, 20:22 | Обновлено 09 декабря 2024, 21:34
521
10

Лидер Шахтера: «Страха перед Баварией нет. Нужно выйти и победить»

Матвиенко оценил подготовку к матчу Лиги чемпионов

09 декабря 2024, 20:22 | Обновлено 09 декабря 2024, 21:34
521
10
Лидер Шахтера: «Страха перед Баварией нет. Нужно выйти и победить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов против «Баварии». Игра пройдет 10 декабря, начало в 22:00.

– Прочитали интервью с Дарио Срной, который сказал перед игрой: «Мы стремимся к победе, даже если мы аутсайдеры в этом матче». Как вы видите позицию «Шахтера» в поединке с «Баварией»? Насколькок это будет сложный конкурент для вас?
– Наверное, если директор так говорит, это действительно так. Сделаем все, чтобы выйти на поле и выиграть. Потому что другого варианта нет.

– Есть ли страх перед «Баварией»? Если есть, то как удается с ним бороться? В противном случае почему нет страха перед таким сильным соперником?
– Да нет страха, а почему он должен быть? Да, мы знаем, что «Бавария» – это, пожалуй, одна из лучших команд в мире: демонстрирует очень серьезный футбол, очень мощные игроки на каждой позиции. Но я считаю, что «Шахтер» тоже очень серьезная команда и, как я говорил, мы сделаем все, чтобы победить.

– Как вы оцениваете собственную физическую готовность и готовность команды в целом, учитывая те сложности, с которыми сталкиваетесь уже два сезона?
– Пытаемся адаптироваться, но это нелегко. Наверное, нашим оппонентам получше в этом плане, потому что для них это выездная игра, но один час – и они уже здесь, а нам добираться 15 часов. Но это не оправдание, мы подстраиваемся под эти реалии. Другого варианта нет, к сожалению.

– Отсутствие Кейна и других лидеров «Баварии» – это положительный знак для «Шахтера»?
– Честно, не знаю. Как я сказал, там такая мощная команда, что на каждую позицию есть замена. Поэтому я не думаю, что это будет как-то влиять на качество их игры.

– Вопрос о формате Лиги чемпионов. Впервые турнир проводится по новой схеме, например вы играете один матч с «Баварией», а не два. Как это вам? И вообще, какие впечатления от формата, смотрите, где «Шахтер» в таблице, следите за турнирной сеткой?
– Ну, наверное, формат стал более интересным для зрителей, но немного тяжелее для клубов, потому что восемь разных соперников, а не три команды, с которыми сыграл и в следующий раз уже знаешь, с кем будешь играть. Здесь нужно восемь раз готовиться заново. Потому в этом плане и интереснее, и труднее.

По теме:
ПУШИЧ: «Бавария – это вызов. Я верю в способность Шахтера творить чудеса»
Дарио СРНА: «ФИФА украла наших футболистов, ослабив Шахтер»
Владимир MИКИТИН: «Будет чудо, если Шахтер выстоит с Баварией»
Николай Матвиенко Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Лига чемпионов пресс-конференция
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Футбол | 09 декабря 2024, 18:17 17
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами

Сергей Кривцов получит статус свободного агента

Где Трубин? Определен лучший вратарь месяца португальского чемпионата
Футбол | 09 декабря 2024, 21:19 0
Где Трубин? Определен лучший вратарь месяца португальского чемпионата
Где Трубин? Определен лучший вратарь месяца португальского чемпионата

Лучшим голкипером признан Габриэль Батиста, который играет за «Санта Клару»

Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
Футбол | 08.12.2024, 23:29
Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Футбол | 09.12.2024, 15:19
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Бокс | 09.12.2024, 07:44
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
Верим в Шахтёр! 
Ответить
0
Saar
🤣🤣🤣🤣два варіанти: 
1. Або він віре в те, що каже- то це банальна  переоцінка себе, яка приведе до ще більшого краху в плані пропущених, ніж коли б вони сприймали рівень суперника адекватно.
2. Або просте "бла-бла-бла". 
Ответить
-1
AK.228
Правильный настрой на важную игру
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
Прийняв "Антистрах"!?🤣🤣🤣то прийми й "Антитрах" або візьміть ваз🤣🤣елін....
Ответить
-1
PUMA
Сегодня прям день стендапа 
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
umnuy2
здравомыслящие понимают что если ендховен возил всю игру и забил 3 за 7 минут то бавария выиграет это даже не подлежит сомнению.А лидеру как говорится лучше помолчать-умнее будет выглядить.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
08.12.2024, 13:18 11
Футбол
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
08.12.2024, 08:54
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
07.12.2024, 22:16 7
Футбол
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 8
Футбол
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 09:33 2
Бокс
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем