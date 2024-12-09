Англия09 декабря 2024, 15:47 |
964
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Кажется, не против. Забарный отреагировал на комментарии о трансфере в Реал
Илья Забарный оценил комментарии в Инстаграм
09 декабря 2024, 15:47 |
964
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Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отреагировал на комментарии в своем Инстаграм после вчерашней победы «вишен» над «Ипсвичем».
22-летнему защитнику понравились комментарии фанатов о том, что они ждут игрока в мадридском «Реале».
Вчерашний матч стал одним из самых успешных для Ильи на полях Англии. Украинец был признан лучшим футболистом матча различными статистическими порталами.
Ранее сообщалось, что Флорентино Перес дал добро на трансфер Ильи Забарного в «Реал».
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