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  4. Кажется, не против. Забарный отреагировал на комментарии о трансфере в Реал
Англия
09 декабря 2024, 15:47 |
964
0

Кажется, не против. Забарный отреагировал на комментарии о трансфере в Реал

Илья Забарный оценил комментарии в Инстаграм

09 декабря 2024, 15:47 |
964
0
Кажется, не против. Забарный отреагировал на комментарии о трансфере в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отреагировал на комментарии в своем Инстаграм после вчерашней победы «вишен» над «Ипсвичем».

22-летнему защитнику понравились комментарии фанатов о том, что они ждут игрока в мадридском «Реале».

Вчерашний матч стал одним из самых успешных для Ильи на полях Англии. Украинец был признан лучшим футболистом матча различными статистическими порталами.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес дал добро на трансфер Ильи Забарного в «Реал».

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Илья Забарный Instagram трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Борнмут
Данііл Киріяка Источник: Instagram
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