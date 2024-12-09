Кажется, не против. Забарный отреагировал на комментарии о трансфере в Реал

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отреагировал на комментарии в своем Инстаграм после вчерашней победы «вишен» над «Ипсвичем».

22-летнему защитнику понравились комментарии фанатов о том, что они ждут игрока в мадридском «Реале».

Вчерашний матч стал одним из самых успешных для Ильи на полях Англии. Украинец был признан лучшим футболистом матча различными статистическими порталами.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес дал добро на трансфер Ильи Забарного в «Реал».