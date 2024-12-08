Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный – лучший. Известны оценки за матч Ипсвич – Борнмут
Англия
08 декабря 2024, 18:38 | Обновлено 08 декабря 2024, 18:52
1500
1

Забарный – лучший. Известны оценки за матч Ипсвич – Борнмут

Илья Забарный провел на поле весь матч

08 декабря 2024, 18:38 | Обновлено 08 декабря 2024, 18:52
1500
1
Забарный – лучший. Известны оценки за матч Ипсвич – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 8 декабря, состоялся матча между «Ипсвичем» и «Борнмутом» в 15-м туре АПЛ.

«Вишни» выиграли у «трактористов» со счетом 1:2, а Илья Забарный провел на поле весь матч. Результативными действиями украинский защитник не отметился.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру Ильи Забарного портал WhoScored оценил в 8.3 из 10 возможных. Портал SofaScore также же оценил игру украинца в 8.3 из 10. Это лучшая оценка в матче.

«Борнмут» в сумасшедшем матче победил «Ипсвич».

По теме:
Тоттенхэм – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фулхэм – Арсенал – 1:1. Почему отменили мяч на 89-й? Видео голов и обзор
ВИДЕО. Кукурелья исправляется. В матче Тоттенхэм – Челси забит третий мяч
Илья Забарный Борнмут Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки SofaScore WhoScored
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Бокс | 08 декабря 2024, 01:51 0
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге

Эвандер вспомнил бой против Формана

Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Футбол | 08 декабря 2024, 13:18 8
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш

Фанаты были недовольны действиями Анатолия

ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
Футбол | 08.12.2024, 15:47
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри
Футбол | 08.12.2024, 19:08
ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри
ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 08.12.2024, 09:33
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Топ-гра від Забарного. Він був всюди - і в захисті (стіна), і в нападі (вражаючий прогрес в цьому компоненті останнім часом). Нападника-гренадера Іпсвіча просто проковтнув. Все, що той зміг зробити - заробив жовту на Забарному.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
07.12.2024, 22:16 7
Футбол
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
08.12.2024, 02:11 11
Футбол
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
06.12.2024, 21:30 26
Футбол
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
08.12.2024, 00:32 3
Футбол
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
07.12.2024, 08:30 1
Бокс
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем