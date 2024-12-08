Забарный – лучший. Известны оценки за матч Ипсвич – Борнмут

В воскресенье, 8 декабря, состоялся матча между «Ипсвичем» и «Борнмутом» в 15-м туре АПЛ.

«Вишни» выиграли у «трактористов» со счетом 1:2, а Илья Забарный провел на поле весь матч. Результативными действиями украинский защитник не отметился.

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Игру Ильи Забарного портал WhoScored оценил в 8.3 из 10 возможных. Портал SofaScore также же оценил игру украинца в 8.3 из 10. Это лучшая оценка в матче.

«Борнмут» в сумасшедшем матче победил «Ипсвич».