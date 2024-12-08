Англия08 декабря 2024, 18:38 | Обновлено 08 декабря 2024, 18:52
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Забарный – лучший. Известны оценки за матч Ипсвич – Борнмут
Илья Забарный провел на поле весь матч
08 декабря 2024, 18:38 | Обновлено 08 декабря 2024, 18:52
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В воскресенье, 8 декабря, состоялся матча между «Ипсвичем» и «Борнмутом» в 15-м туре АПЛ.
«Вишни» выиграли у «трактористов» со счетом 1:2, а Илья Забарный провел на поле весь матч. Результативными действиями украинский защитник не отметился.
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Игру Ильи Забарного портал WhoScored оценил в 8.3 из 10 возможных. Портал SofaScore также же оценил игру украинца в 8.3 из 10. Это лучшая оценка в матче.
«Борнмут» в сумасшедшем матче победил «Ипсвич».
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Комментарии 1
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Топ-гра від Забарного. Він був всюди - і в захисті (стіна), і в нападі (вражаючий прогрес в цьому компоненті останнім часом). Нападника-гренадера Іпсвіча просто проковтнув. Все, що той зміг зробити - заробив жовту на Забарному.
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