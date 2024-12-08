«Ждут того, чтобы вступить в игру». Мареска – после игры с Тоттенхэмом
Энцо Мареска рассказал о мотивации для игроков и Коуле Палмере
Итальянский тренер «Челси» Энцо Мареска дал несколько комментариев после матча с «Тоттенхэмом», в котором «синие» победили со счетом 3:4:
«На прошлой неделе я сказал о том, что мы работаем ради того, чтобы наши болельщики были счастливы. И сегодня они могут быть счастливы».
«Палмер? Я знаю Коула очень давно и всегда доверял ему во всем. Он учится, совершенствуется и забивает голы. Это делает его счастливым и радует нас».
«Идея в том, чтобы не дать игрокам «уменьшить обороты». Они не могут играть хуже, ибо знают, что другой игрок ждет возможности вступить в игру».
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