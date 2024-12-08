«Ждут того, чтобы вступить в игру». Мареска – после игры с Тоттенхэмом

Итальянский тренер «Челси» Энцо Мареска дал несколько комментариев после матча с «Тоттенхэмом», в котором «синие» победили со счетом 3:4:

«На прошлой неделе я сказал о том, что мы работаем ради того, чтобы наши болельщики были счастливы. И сегодня они могут быть счастливы».

«Палмер? Я знаю Коула очень давно и всегда доверял ему во всем. Он учится, совершенствуется и забивает голы. Это делает его счастливым и радует нас».

«Идея в том, чтобы не дать игрокам «уменьшить обороты». Они не могут играть хуже, ибо знают, что другой игрок ждет возможности вступить в игру».

Мареска высказался о борьбе за кубок АПЛ.