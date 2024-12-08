Бавария испытала проблемы перед матчем Лиги чемпионов с Шахтером
Кингсли Коман и Альфонсо Дэвис рискуют не сыграть против «горняков»
Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».
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Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.
Немецкий гранд столкнулся с кадровыми проблемами. Немецкий клуб подтвердил, что травмы накануне матча с «Шахтером» получили два лидера – Кингсли Коман и Альфонсо Дэвис. Главная звезда «ротен» Гарри Кейн также получил повреждение и пропустит этот матч.
Alphonso #Davies und Kingsley #Coman haben sich gestern bei #FCBFCH einen Muskelfaserrisse im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen.— FC Bayern München (@FCBayern) December 8, 2024
Gute Besserung, Jungs! 🍀 pic.twitter.com/2MDAgqWVgb
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