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  4. Бавария испытала проблемы перед матчем Лиги чемпионов с Шахтером
Лига чемпионов
08 декабря 2024, 20:25 |
748
0

Бавария испытала проблемы перед матчем Лиги чемпионов с Шахтером

Кингсли Коман и Альфонсо Дэвис рискуют не сыграть против «горняков»

08 декабря 2024, 20:25 |
748
0
Бавария испытала проблемы перед матчем Лиги чемпионов с Шахтером
ФК Бавария. Кингсли Коман и Альфонсо Дэвис

Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

Немецкий гранд столкнулся с кадровыми проблемами. Немецкий клуб подтвердил, что травмы накануне матча с «Шахтером» получили два лидера – Кингсли Коман и Альфонсо Дэвис. Главная звезда «ротен» Гарри Кейн также получил повреждение и пропустит этот матч.

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Кингсли Коман Альфонсо Дэвис Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария травма
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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