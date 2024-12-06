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  4. Кейн вернулся к тренировкам, но против Шахтера не сыграет
Лига чемпионов
06 декабря 2024, 17:38 |
141
0

Кейн вернулся к тренировкам, но против Шахтера не сыграет

«Баварии» придется выходить на матч с «горняками» без своего главного бомбардира

06 декабря 2024, 17:38 |
141
0
Кейн вернулся к тренировкам, но против Шахтера не сыграет
x.com. Гарри Кейн

31-летний центральный нападающий «Баварии» Гарри Кейн вернулся к тренировочному процессу после недавно полученного повреждения подколенного сухожилия.

Сообщается, что сегодня англичанин провел 20-минутную индивидуальную тренировочную сессию.

Однако до возвращения в общую группу дело в ближайшую неделю точно не дойдет, из-за чего Кейну придется пропустить два ближайших матча «Баварии» – против «Хайденхайма» (в чемпионате) и против «Шахтера» (в Лиге чемпионов).

Матч «Шахтер» – «Бавария» состоится в Гельзенкирхене 10 декабря.

В текущем сезоне Кейн провел 19 матчей, в которых отличился 20 забитыми мячами и 9 результативными передачами.

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Гарри Кейн Шахтер - Бавария травма Шахтер Донецк Бавария
Алексей Сливченко Источник: Sport Bild
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