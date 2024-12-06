Кейн вернулся к тренировкам, но против Шахтера не сыграет

31-летний центральный нападающий «Баварии» Гарри Кейн вернулся к тренировочному процессу после недавно полученного повреждения подколенного сухожилия.

Сообщается, что сегодня англичанин провел 20-минутную индивидуальную тренировочную сессию.

Однако до возвращения в общую группу дело в ближайшую неделю точно не дойдет, из-за чего Кейну придется пропустить два ближайших матча «Баварии» – против «Хайденхайма» (в чемпионате) и против «Шахтера» (в Лиге чемпионов).

Матч «Шахтер» – «Бавария» состоится в Гельзенкирхене 10 декабря.

В текущем сезоне Кейн провел 19 матчей, в которых отличился 20 забитыми мячами и 9 результативными передачами.