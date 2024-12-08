Не планирует уходить. Звезда атаки Реала остается в клубе

Бразильский форвард мадридского «Реала» Эндрик останется в клубе, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 18-летний нападающий не планирует покидать столицу Испании. Ранее сообщалось, что игрок недоволен своим положением в клубе и количеством игрового времени, которое он получает. В текущем сезоне Эндрик провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 2 гола.

Защитник «Реала» травмировался и пропустит предстоящий топ-матч.