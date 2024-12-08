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Испания
08 декабря 2024, 16:00 | Обновлено 08 декабря 2024, 16:02
361
0

Не планирует уходить. Звезда атаки Реала остается в клубе

Эндрик не покинет Мадрид зимой

08 декабря 2024, 16:00 | Обновлено 08 декабря 2024, 16:02
361
0
Не планирует уходить. Звезда атаки Реала остается в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский форвард мадридского «Реала» Эндрик останется в клубе, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 18-летний нападающий не планирует покидать столицу Испании. Ранее сообщалось, что игрок недоволен своим положением в клубе и количеством игрового времени, которое он получает. В текущем сезоне Эндрик провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 2 гола.

Защитник «Реала» травмировался и пропустит предстоящий топ-матч.

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Эндрик Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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