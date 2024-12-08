Испания08 декабря 2024, 16:00 | Обновлено 08 декабря 2024, 16:02
361
0
Не планирует уходить. Звезда атаки Реала остается в клубе
Эндрик не покинет Мадрид зимой
08 декабря 2024, 16:00 | Обновлено 08 декабря 2024, 16:02
361
0
Бразильский форвард мадридского «Реала» Эндрик останется в клубе, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 18-летний нападающий не планирует покидать столицу Испании. Ранее сообщалось, что игрок недоволен своим положением в клубе и количеством игрового времени, которое он получает. В текущем сезоне Эндрик провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 2 гола.
Защитник «Реала» травмировался и пропустит предстоящий топ-матч.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 декабря 2024, 16:50 0
Амир Тайсон считает, что его отец просто устал
Футбол | 07 декабря 2024, 22:16 5
Украинец недоволен своим положением на Сантьяго Бернабеу
Футбол | 08.12.2024, 15:06
Бокс | 08.12.2024, 09:33
Футбол | 08.12.2024, 11:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.12.2024, 01:51
06.12.2024, 20:41 27
07.12.2024, 08:08 2
08.12.2024, 08:54
07.12.2024, 13:58 16
06.12.2024, 17:45 4
07.12.2024, 01:56 8
08.12.2024, 13:18 8