Звездный игрок Реала устал в клубе. Он может уйти уже зимой

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может покинуть свой нынешний клуб зимой, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 18-летний футболист недоволен своим положением в клубе, а именно количеством игровой практики. Он устал от этой ситуации и хотел бы счастья в другой команде.

В сезоне 2024/25 Эндрик провел 13 матчей (138 минут на поле) на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает Эндрика лентяем.