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  4. Звездный игрок Реала устал в клубе. Он может уйти уже зимой
Испания
06 декабря 2024, 13:29 |
210
1

Звездный игрок Реала устал в клубе. Он может уйти уже зимой

Эндрик недоволен своим положением в составе «сливочных»

06 декабря 2024, 13:29 |
210
1
Звездный игрок Реала устал в клубе. Он может уйти уже зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может покинуть свой нынешний клуб зимой, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 18-летний футболист недоволен своим положением в клубе, а именно количеством игровой практики. Он устал от этой ситуации и хотел бы счастья в другой команде.

В сезоне 2024/25 Эндрик провел 13 матчей (138 минут на поле) на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает Эндрика лентяем.

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Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 1
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Saar
"Зірковий" у 18 років!????? да ну нах! Мінімум він для цього повинен мати декілька індивідуальних Європейських нагород!
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