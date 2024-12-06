Звездный игрок Реала устал в клубе. Он может уйти уже зимой
Эндрик недоволен своим положением в составе «сливочных»
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может покинуть свой нынешний клуб зимой, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, 18-летний футболист недоволен своим положением в клубе, а именно количеством игровой практики. Он устал от этой ситуации и хотел бы счастья в другой команде.
В сезоне 2024/25 Эндрик провел 13 матчей (138 минут на поле) на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает Эндрика лентяем.
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