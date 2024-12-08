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Испания
08 декабря 2024, 12:51 |
256
0

Пропустит топ-матч Лиги чемпионов. Очередной игрок Реала получил травму

Ферлан Менди не сыграет с «Аталантой»

08 декабря 2024, 12:51 |
256
0
Пропустит топ-матч Лиги чемпионов. Очередной игрок Реала получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди получил очередное повреждение, сообщает Фабрицио Романо.

29-летний защитник получил мышечное повреждение в матче с «Жироной». Ферлан пропустит матч его команды в шестом туре Лиги чемпионов против «Аталанты».

В текущем сезоне Ферлан Менди провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

В «Реале» определились с потенциальными сменщиками Карло Анчелотти.

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Ферлан Менди Реал Мадрид Жирона Аталанта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига чемпионов Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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