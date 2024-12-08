Пропустит топ-матч Лиги чемпионов. Очередной игрок Реала получил травму

Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди получил очередное повреждение, сообщает Фабрицио Романо.

29-летний защитник получил мышечное повреждение в матче с «Жироной». Ферлан пропустит матч его команды в шестом туре Лиги чемпионов против «Аталанты».

В текущем сезоне Ферлан Менди провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

В «Реале» определились с потенциальными сменщиками Карло Анчелотти.