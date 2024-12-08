Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти

Стали известны три кандидата на смену итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти у руля «сливочных», сообщает Cadena SER.

Потенциальными сменщиками Анчелотти являются: Зинедин Зидан, Рауль Гонсалес, Сантьяго Солари.

Француз не работал в качестве тренера уже более трех лет, но он не будет согласен на короткий контракт, а именно такого коуча ищут в Мадриде, ибо по планам руководства коучем «бланкос» в начале следующего сезона станет Хаби Алонсо. Рауль уже почти 6 лет возглавляет академию мадридского клуба. Солари же является футбольным директором «сливочных».

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