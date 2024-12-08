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  4. Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
Испания
08 декабря 2024, 12:31 |
1172
1

Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти

На роль нового тренера мадридцев рассматриваются Зинедин Зидан, Рауль и Сантьяго Солари

08 декабря 2024, 12:31 |
1172
1
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Стали известны три кандидата на смену итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти у руля «сливочных», сообщает Cadena SER.

Потенциальными сменщиками Анчелотти являются: Зинедин Зидан, Рауль Гонсалес, Сантьяго Солари.

Француз не работал в качестве тренера уже более трех лет, но он не будет согласен на короткий контракт, а именно такого коуча ищут в Мадриде, ибо по планам руководства коучем «бланкос» в начале следующего сезона станет Хаби Алонсо. Рауль уже почти 6 лет возглавляет академию мадридского клуба. Солари же является футбольным директором «сливочных».

Мбаппе прокомментировал победу над «Жироной».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан Рауль Гонсалес Сантьяго Солари чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера Хаби Алонсо
Данііл Киріяка Источник: Football Espana
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Lulinnha
Одни и те же на манеже... 
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