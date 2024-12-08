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Португалия
08 декабря 2024, 13:41 | Обновлено 08 декабря 2024, 13:45
2624
0

Противостояние Трубина и фанов. Португальские СМИ встали на защиту украинца

Анатолия поддержала пресса

08 декабря 2024, 13:41 | Обновлено 08 декабря 2024, 13:45
2624
0
Противостояние Трубина и фанов. Португальские СМИ встали на защиту украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский ресурс Bola Na Rede встал на защиту украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина, которого освистали болельщики лиссабонской команды во время матча 13-го тура чемпионата Португалии с «Гимарайншем».

«Каждый раз, когда Анатолий Трубин ставил ногу на мяч, медля с пасом, как дирижер, который пытается дать первую ноту в нужный момент, на трибунах «Эштадиу да Луж» поднимались хоры свистков, контрастируя с отточенной музыкой, которую хотел играть украинец. Как будто на месте голкипера «Бенфики» был враг, который пытался усложнить задачу «орлам», которые вели в счете и должны были перевести дух.

А Трубин оставался невозмутимым, спокойным и инертным, как будто всего вокруг не существовало, собственно, не обращая внимания на крики, которые просили его сделать пас, отдать длинную передачу или же, в худшем случае, просто избавиться от мяча. И в эти моменты украинец был лучшим игроком «Бенфики».

Держа мяч у себя и ожидая, пока кто-то пойдет на него, голкипер «Бенфики» не удерживал счет 1:0 и не тянул время, а выигрывал пространство для того, чтобы развалить «карточный домик» соперника, когда кто-то из его игроков пойдет на него.

Целью «Бенфики» было покорение конкистадоров, и для этого им нужна была игра в аттракционы. А значит, ключом к игре команды был Анатолий Трубин», – написал журналист Bola Na Rede Диого Рибейро в своем материале.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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