Противостояние Трубина и фанов. Португальские СМИ встали на защиту украинца

Португальский ресурс Bola Na Rede встал на защиту украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина, которого освистали болельщики лиссабонской команды во время матча 13-го тура чемпионата Португалии с «Гимарайншем».

«Каждый раз, когда Анатолий Трубин ставил ногу на мяч, медля с пасом, как дирижер, который пытается дать первую ноту в нужный момент, на трибунах «Эштадиу да Луж» поднимались хоры свистков, контрастируя с отточенной музыкой, которую хотел играть украинец. Как будто на месте голкипера «Бенфики» был враг, который пытался усложнить задачу «орлам», которые вели в счете и должны были перевести дух.

А Трубин оставался невозмутимым, спокойным и инертным, как будто всего вокруг не существовало, собственно, не обращая внимания на крики, которые просили его сделать пас, отдать длинную передачу или же, в худшем случае, просто избавиться от мяча. И в эти моменты украинец был лучшим игроком «Бенфики».

Держа мяч у себя и ожидая, пока кто-то пойдет на него, голкипер «Бенфики» не удерживал счет 1:0 и не тянул время, а выигрывал пространство для того, чтобы развалить «карточный домик» соперника, когда кто-то из его игроков пойдет на него.

Целью «Бенфики» было покорение конкистадоров, и для этого им нужна была игра в аттракционы. А значит, ключом к игре команды был Анатолий Трубин», – написал журналист Bola Na Rede Диого Рибейро в своем материале.