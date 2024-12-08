Противостояние Трубина и фанов. Португальские СМИ встали на защиту украинца
Анатолия поддержала пресса
Португальский ресурс Bola Na Rede встал на защиту украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина, которого освистали болельщики лиссабонской команды во время матча 13-го тура чемпионата Португалии с «Гимарайншем».
«Каждый раз, когда Анатолий Трубин ставил ногу на мяч, медля с пасом, как дирижер, который пытается дать первую ноту в нужный момент, на трибунах «Эштадиу да Луж» поднимались хоры свистков, контрастируя с отточенной музыкой, которую хотел играть украинец. Как будто на месте голкипера «Бенфики» был враг, который пытался усложнить задачу «орлам», которые вели в счете и должны были перевести дух.
А Трубин оставался невозмутимым, спокойным и инертным, как будто всего вокруг не существовало, собственно, не обращая внимания на крики, которые просили его сделать пас, отдать длинную передачу или же, в худшем случае, просто избавиться от мяча. И в эти моменты украинец был лучшим игроком «Бенфики».
Держа мяч у себя и ожидая, пока кто-то пойдет на него, голкипер «Бенфики» не удерживал счет 1:0 и не тянул время, а выигрывал пространство для того, чтобы развалить «карточный домик» соперника, когда кто-то из его игроков пойдет на него.
Целью «Бенфики» было покорение конкистадоров, и для этого им нужна была игра в аттракционы. А значит, ключом к игре команды был Анатолий Трубин», – написал журналист Bola Na Rede Диого Рибейро в своем материале.
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