Добьет ли 1000? Роналду забил 916-й гол в карьере
Криштиану отличился в матче Аль-Насра против Аль-Иттихада (1:2)
6 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.
Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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В этом поединке для гостей единственный мяч забил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.
Для него этот гол стад уже 916-м в карьере. Для этого ему понадобилось 1255 матчей.
Что касается текущего сезона, то у Роналду уже 16 голов и 3 ассиста на клубном уровне в 19 поединках во всех турнирах.
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