Добьет ли 1000? Роналду забил 916-й гол в карьере

6 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.

Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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В этом поединке для гостей единственный мяч забил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

Для него этот гол стад уже 916-м в карьере. Для этого ему понадобилось 1255 матчей.

Что касается текущего сезона, то у Роналду уже 16 голов и 3 ассиста на клубном уровне в 19 поединках во всех турнирах.