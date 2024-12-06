Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Добьет ли 1000? Роналду забил 916-й гол в карьере
Саудовская Аравия
06 декабря 2024, 22:06 |
360
2

Добьет ли 1000? Роналду забил 916-й гол в карьере

Криштиану отличился в матче Аль-Насра против Аль-Иттихада (1:2)

06 декабря 2024, 22:06 |
360
2
Добьет ли 1000? Роналду забил 916-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Наср.

Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом поединке для гостей единственный мяч забил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

Для него этот гол стад уже 916-м в карьере. Для этого ему понадобилось 1255 матчей.

Что касается текущего сезона, то у Роналду уже 16 голов и 3 ассиста на клубном уровне в 19 поединках во всех турнирах.

По теме:
ФОТО. Бывшая Неймара снялась обнаженной. Фотосессия на грани фола
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:1. Бензема и Роналду, мяч на 90+2. Видео голов
Голы Бензема и Роналду. Аль-Иттихад вырвал победу у Аль-Насра на 90+2-й
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Футбол | 06 декабря 2024, 12:13 20
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду

Клуб поставил игроку ультиматум

Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 06 декабря 2024, 21:01 1
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 декабря в 21:45 по Киеву

Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Футбол | 05.12.2024, 23:59
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Названы 3 претендента на звание лучшего игрока года в сборной Украины
Футбол | 06.12.2024, 13:55
Названы 3 претендента на звание лучшего игрока года в сборной Украины
Названы 3 претендента на звание лучшего игрока года в сборной Украины
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Футбол | 06.12.2024, 07:59
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Якщо пару сезонів пограє, то -так! Красень!
Ответить
+1
vazazh
Воно знає, що Мессі - кращий, то буде всиратися, щоб хоч щось досягнути. перейдле в іншийклуб, щоб рахували, буде робиити все, але все одно - до Мессі - як до місяця. Не він головний, в цьому вся його проблема. Він навіть яйця собі відірве, щоб бути кращим, а не дано.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
05.12.2024, 00:44 1
Бокс
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 2
Бокс
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
05.12.2024, 09:34 1
Бокс
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 15
Футбол
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
05.12.2024, 21:43 42
Футбол
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем