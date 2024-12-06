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06 декабря 2024, 22:05 | Обновлено 06 декабря 2024, 23:06
284
0

Халеп раскритиковала скрытность в делах Синнера и Свентек по допингу

Халеп сказала, что её случай был оглашён сразу, а дела других скрывали до конца расследования

06 декабря 2024, 22:05 | Обновлено 06 декабря 2024, 23:06
284
0
Халеп раскритиковала скрытность в делах Синнера и Свентек по допингу
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Симона Халеп раскритиковала Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) за то, что дела Янника Синнера и Иги Свентек по допингу были скрыты от общественности. Халеп заявила, что её случай был быстро оглашён, а к другим игрокам отнеслись иначе, не сообщая о проблемах до завершения расследования.

Янник Синнер был оправдан после того, как сдал положительный тест на запрещённый стероид клостебол. Организация признала, что вещество попало в его организм через массаж, а не из-за его вины. Ига Свентек сдала положительный тест на триметазидин, но ей дали месячную дисквалификацию, и она уже отбыла её, не играя на турнирах в Пекине и Ухане.

Заявление Халеп:

«Я считаю несправедливым то, что они сразу же объявили о моем деле, и на меня обрушился шквал критики со стороны прессы, а в отношении этих двух игроков (Синнер и Свентек) они держали все в секрете и только тогда заявили о деле, когда все уже было решено, так что это очень странно.

Я также просила снять временную дисквалификацию, чтобы иметь возможность играть. Я сказала: «Если в конце концов вы считаете меня виновной, заберите очки, деньги и всё остальное, но дайте мне играть», потому что я хотела поддерживать форму. Я просила об этом два или три раза, но вот они (Синнер и Свёнтек) могли играть».

Халеп также отметила, что просила снять с неё временную дисквалификацию, чтобы она могла продолжить играть, но её просьбы были отклонены. В отличие от неё, Синнер и Свёнтек могли выступать, пока их дела не были завершены.

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Симона Халеп Янник Синнер Ига Свёнтек допинг
Люба Рябинина Источник: The Telegraph
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