Халеп раскритиковала скрытность в делах Синнера и Свентек по допингу

Симона Халеп раскритиковала Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) за то, что дела Янника Синнера и Иги Свентек по допингу были скрыты от общественности. Халеп заявила, что её случай был быстро оглашён, а к другим игрокам отнеслись иначе, не сообщая о проблемах до завершения расследования.

Янник Синнер был оправдан после того, как сдал положительный тест на запрещённый стероид клостебол. Организация признала, что вещество попало в его организм через массаж, а не из-за его вины. Ига Свентек сдала положительный тест на триметазидин, но ей дали месячную дисквалификацию, и она уже отбыла её, не играя на турнирах в Пекине и Ухане.

Заявление Халеп:

«Я считаю несправедливым то, что они сразу же объявили о моем деле, и на меня обрушился шквал критики со стороны прессы, а в отношении этих двух игроков (Синнер и Свентек) они держали все в секрете и только тогда заявили о деле, когда все уже было решено, так что это очень странно.

Я также просила снять временную дисквалификацию, чтобы иметь возможность играть. Я сказала: «Если в конце концов вы считаете меня виновной, заберите очки, деньги и всё остальное, но дайте мне играть», потому что я хотела поддерживать форму. Я просила об этом два или три раза, но вот они (Синнер и Свёнтек) могли играть».

Халеп также отметила, что просила снять с неё временную дисквалификацию, чтобы она могла продолжить играть, но её просьбы были отклонены. В отличие от неё, Синнер и Свёнтек могли выступать, пока их дела не были завершены.