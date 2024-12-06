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Чемпионат Италии
Рома
07.12.2024 21:45 - : -
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 декабря 2024, 20:10 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:22
53
0

Рома – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря поединок 15 тура итальянской Серии А

06 декабря 2024, 20:10 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:22
53
0
Рома – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 7 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Лечче».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Лечче
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Рома Рим Лечче Рома - Лечче Артем Довбик
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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