Италия06 декабря 2024, 20:10 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:22
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Рома – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря поединок 15 тура итальянской Серии А
06 декабря 2024, 20:10 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:22
53
0
В субботу, 7 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Лечче».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – ЛеччеСмотреть трансляцию
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