Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Разочаровала эта игра, действительно разочаровала»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу выразил недовольство поединком 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:1).

«Разочаровала эта игра, действительно разочаровала. Недостаточно хорошо. Опять же мы позволили футбольной игре уйти от нас, и многое из этого вызвали мы сами. Мы очень хорошо начали игру, но потом пропустили гол. Когда ты приезжаешь в такое место, как Борнмут, это все равно будет трудная игра в этих условиях, но ты даешь им гол, и это позволяет им диктовать игру, а мы с этим плохо справились.

Все. Мы не делаем себе никаких одолжений, позволяя сопернику играть в ту игру, которую он хочет. Это недостаточно хорошо, и это то, над чем мне стоит поразмыслить и что-то сделать», – сказал Постекоглу.

После поражения подопечные Ангелоса опустились на 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды всего 20 зачетных баллов.

Далее на «Тоттенхэм» ждет поединок против «Челси» в рамках АПЛ. Игра запланирована на 8 декабря.