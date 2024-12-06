Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Разочаровала эта игра, действительно разочаровала»
Англия
06 декабря 2024, 07:42 | Обновлено 06 декабря 2024, 08:04
518
0

Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Разочаровала эта игра, действительно разочаровала»

Тренер «Тоттенхэма» о поражение в матче с «Борнмутом»

06 декабря 2024, 07:42 | Обновлено 06 декабря 2024, 08:04
518
0
Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Разочаровала эта игра, действительно разочаровала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу выразил недовольство поединком 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:1).

«Разочаровала эта игра, действительно разочаровала. Недостаточно хорошо. Опять же мы позволили футбольной игре уйти от нас, и многое из этого вызвали мы сами. Мы очень хорошо начали игру, но потом пропустили гол. Когда ты приезжаешь в такое место, как Борнмут, это все равно будет трудная игра в этих условиях, но ты даешь им гол, и это позволяет им диктовать игру, а мы с этим плохо справились.

Все. Мы не делаем себе никаких одолжений, позволяя сопернику играть в ту игру, которую он хочет. Это недостаточно хорошо, и это то, над чем мне стоит поразмыслить и что-то сделать», – сказал Постекоглу.

После поражения подопечные Ангелоса опустились на 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды всего 20 зачетных баллов.

Далее на «Тоттенхэм» ждет поединок против «Челси» в рамках АПЛ. Игра запланирована на 8 декабря.

По теме:
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
Видео. Главный тренер Тоттенхэма повздорил с фанатами после поражения
И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: ФК Тоттенхэм
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
Бокс | 05 декабря 2024, 08:49 2
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»

Александр высоко оценил Тайсона Фьюри

Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Футбол | 05 декабря 2024, 21:43 35
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS

Брайан Себальос покинул киевский клуб

Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05.12.2024, 12:54
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Шахтер одолел Ворсклу, Наполи вылетел из Кубка Италии, жеребьевка КЧМ
Футбол | 06.12.2024, 07:00
Шахтер одолел Ворсклу, Наполи вылетел из Кубка Италии, жеребьевка КЧМ
Шахтер одолел Ворсклу, Наполи вылетел из Кубка Италии, жеребьевка КЧМ
IFAB будет тестировать новое правило по задержке времени вратарем
Футбол | 05.12.2024, 23:01
IFAB будет тестировать новое правило по задержке времени вратарем
IFAB будет тестировать новое правило по задержке времени вратарем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
04.12.2024, 17:46 4
Футбол
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
05.12.2024, 13:31 15
Футбол
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
05.12.2024, 09:34 1
Бокс
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 4
Бокс
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 26
Олимпийские игры
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
04.12.2024, 18:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем