Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Динамо и Александрия набрали по 37 очков и возглавляют чемпионскую гонку
Вечером 4 и 5 декабря прошли три матчи Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Александрия и киевское Динамо разошлись миром (0:0) и проведут второй поединок между собой через несколько дней.
Динамо и Александрия набрали по 37 очков и возглавляют чемпионскую гонку.
Немного приблизился к лидерам донецкий Шахтер (33 балла), который уверенно обыграл Ворсклу (3:1).
Внизу турнирной таблицы находятся Черноморец (12), Левый Берег, Оболонь (по 10) и Ингулец (9).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
🔹04.12. 15:30. Александрия – Динамо Киев – 0:0
🔹04.12. 18:00. Рух Львов – Полесье Житомир – 1:1
Голы: Карабин, 49 – Гуцуляк, 82
🔹05.12. 18:00. Шахтер Донецк – Ворскла Полтава – 3:1
Голы: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 – Нестеренко, 77
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|15
|11
|4
|0
|33 - 11
|37
|2
|Александрия
|15
|11
|4
|0
|25 - 8
|37
|3
|Шахтер Донецк
|15
|10
|3
|2
|41 - 14
|33
|4
|Кривбасс
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|5
|Полесье
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|6
|Карпаты Львов
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|7
|Рух Львов
|15
|4
|8
|3
|19 - 11
|20
|8
|Верес
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|9
|Заря
|15
|6
|1
|8
|16 - 19
|19
|10
|ЛНЗ Черкассы
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11
|Ворскла
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|12
|Колос К
|15
|2
|8
|5
|9 - 12
|14
|13
|Черноморец
|15
|3
|3
|9
|9 - 20
|12
|14
|Левый берег
|15
|2
|4
|9
|5 - 19
|10
|15
|Оболонь
|15
|2
|4
|9
|7 - 28
|10
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
Инфографика
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