Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера

Вечером 4 и 5 декабря прошли три матчи Украинской Премьер-лиги 2024/25.

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Александрия и киевское Динамо разошлись миром (0:0) и проведут второй поединок между собой через несколько дней.

Динамо и Александрия набрали по 37 очков и возглавляют чемпионскую гонку.

Немного приблизился к лидерам донецкий Шахтер (33 балла), который уверенно обыграл Ворсклу (3:1).

Внизу турнирной таблицы находятся Черноморец (12), Левый Берег, Оболонь (по 10) и Ингулец (9).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

🔹04.12. 15:30. Александрия – Динамо Киев – 0:0

🔹04.12. 18:00. Рух Львов – Полесье Житомир – 1:1

Голы: Карабин, 49 – Гуцуляк, 82

🔹05.12. 18:00. Шахтер Донецк – Ворскла Полтава – 3:1

Голы: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 – Нестеренко, 77

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 15 11 4 0 33 - 11 37 2 Александрия 15 11 4 0 25 - 8 37 3 Шахтер Донецк 15 10 3 2 41 - 14 33 4 Кривбасс 14 7 4 3 17 - 12 25 5 Полесье 15 6 6 3 23 - 15 24 6 Карпаты Львов 15 6 3 6 17 - 19 21 7 Рух Львов 15 4 8 3 19 - 11 20 8 Верес 15 4 7 4 17 - 18 19 9 Заря 15 6 1 8 16 - 19 19 10 ЛНЗ Черкассы 15 5 3 7 16 - 22 18 11 Ворскла 16 4 4 8 15 - 24 16 12 Колос К 15 2 8 5 9 - 12 14 13 Черноморец 15 3 3 9 9 - 20 12 14 Левый берег 15 2 4 9 5 - 19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7 - 28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12 - 29 9 Полная таблица

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