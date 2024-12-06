Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Испания
06 декабря 2024, 03:49 |
128
0

Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти

Гути, несмотря на промахи Килиана, уважает француза за его решение брать ответственность

06 декабря 2024, 03:49 |
128
0
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Гути

Легендарный экс-игрок мадридского Реала Гути прокомментировал провальные попытки звездного форварда королевского клуба Килиана Мбаппе забить с пенальти:

«Я уважаю его решение исполнять пенальти. Он всегда брал на себя эту ответственность, будь то здесь в Мадриде, в сборной Франции или в ПСЖ. И даже несмотря на промах против Ливерпуля, если будет еще один пенальти, он должен исполнить удар.

В матче с Атлетиком пенальти был немного похож на удар против Ливерпуля – на средней высоте, что дает вратарю большое преимущество, чтобы отбить мяч. Думаю, он слишком сильно раскрывает стопу, показывая слишком очевидно, куда собирается бить».

Килиан вначале смазал с точки в поединке Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:2), а затем не сумел переиграть голкипера Атлетик Бильбао с 11 метров в матче Ла Лиги (1:2).

По теме:
И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
«Кто этот парень?». Реакция Роналду на критику ван дер Варта
Морейренсе – Спортинг – 2:1. Мяч Дьокереша не помог. Видео голов и обзор
Гути Килиан Мбаппе Реал Мадрид пенальти Ливерпуль Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Забарного за победный матч Борнмута против Тоттенхэма
Футбол | 06 декабря 2024, 01:39 0
Стала известна оценка Забарного за победный матч Борнмута против Тоттенхэма
Стала известна оценка Забарного за победный матч Борнмута против Тоттенхэма

5 декабря вишни одолели соперников со счетом 1:0 в 14-м туре АПЛ, Илья отыграл 90 минут

Продался за рубли? Легендарный Пакьяо встретился со сторонником путина
Бокс | 05 декабря 2024, 19:31 6
Продался за рубли? Легендарный Пакьяо встретился со сторонником путина
Продался за рубли? Легендарный Пакьяо встретился со сторонником путина

Легендарный филиппинец может вернуться на ринг

В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Футбол | 05.12.2024, 16:16
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
Бокс | 05.12.2024, 09:34
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Футбол | 05.12.2024, 13:31
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
05.12.2024, 00:44 1
Бокс
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
05.12.2024, 08:14 12
Футбол
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 2
Бокс
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
04.12.2024, 13:22
Футбол
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
05.12.2024, 10:49 2
Футбол
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 49
Футбол
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем