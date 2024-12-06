Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти

Легендарный экс-игрок мадридского Реала Гути прокомментировал провальные попытки звездного форварда королевского клуба Килиана Мбаппе забить с пенальти:

«Я уважаю его решение исполнять пенальти. Он всегда брал на себя эту ответственность, будь то здесь в Мадриде, в сборной Франции или в ПСЖ. И даже несмотря на промах против Ливерпуля, если будет еще один пенальти, он должен исполнить удар.

В матче с Атлетиком пенальти был немного похож на удар против Ливерпуля – на средней высоте, что дает вратарю большое преимущество, чтобы отбить мяч. Думаю, он слишком сильно раскрывает стопу, показывая слишком очевидно, куда собирается бить».

Килиан вначале смазал с точки в поединке Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:2), а затем не сумел переиграть голкипера Атлетик Бильбао с 11 метров в матче Ла Лиги (1:2).