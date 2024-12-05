Англия05 декабря 2024, 20:40 |
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170 и больше. Салах в элитной компании иностранцев
Мохамед Салах забил свой 170-й гол в АПЛ
05 декабря 2024, 20:40 |
490
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Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах забил свой 170-й гол в матче против «Ньюкасла». Таким образом, он стал лишь третьим иностранцем в истории Английской Премьер-лиги, которому покорилась данная отметка, сообщает Squawka.
32-летний лидер «красных» попал в компанию к экс-игроку «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, на счету которого 184 гола и французского вингера «Арсенала» Тьерри Анри, который забил 175 голов высшей английской лиге.
Салах побил рекорд Руни.
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