«Незабываемые эмоции». Конкурент Мудрика сделал заявление после матча АПЛ

Вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо поделился эмоциями после разгромной победы «синих» над «Саутгемптоном» в матче 14 тура Английской Премьер-лиги, где он отличился дебютным голом за лондонский клуб.

«Первый гол, незабываемые ощущения. Сильное командное выступление. До встречи в воскресенье, синие» – написал Санчо на своей странице в Instagram.

В настоящее время «Челси» занимает второе место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска заговорил о Михаиле Мудрике после разгрома «Саутгемптона».