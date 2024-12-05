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  4. «Незабываемые эмоции». Конкурент Мудрика сделал заявление после матча АПЛ
Англия
05 декабря 2024, 14:09 |
290
0

«Незабываемые эмоции». Конкурент Мудрика сделал заявление после матча АПЛ

Джейдон Санчо забил дебютный гол за «синих»

05 декабря 2024, 14:09 |
290
0
«Незабываемые эмоции». Конкурент Мудрика сделал заявление после матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо поделился эмоциями после разгромной победы «синих» над «Саутгемптоном» в матче 14 тура Английской Премьер-лиги, где он отличился дебютным голом за лондонский клуб.

«Первый гол, незабываемые ощущения. Сильное командное выступление. До встречи в воскресенье, синие» – написал Санчо на своей странице в Instagram.

В настоящее время «Челси» занимает второе место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска заговорил о Михаиле Мудрике после разгрома «Саутгемптона».

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Джейдон Санчо Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Саутгемптон Саутгемптон - Челси
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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