ФОТО. Одноклубник Мудрика начал встречаться с репершей. Её полюбил Обама

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес был замечен с аргентинской репершей и певицей Ники Николь.

Об этом пишет The Sun, ссылаясь на аргентинское издание La Nacion.

Ники Николь считается очень популярной артисткой Латинской Америки – её Instagram насчитывает 22,6 млн фолловеров, а её TikTok – 15,1 млн. Также у реперши есть Youtube – тут у исполнительницы уже 5,34 млн подписчиков.

Девушка сделала себе имя в MC-битвах на улицах Росарио.

С Энцо Фернандесом красавица познакомилась в конце октября в ночном клубе «Moby Dick» в Буэнос-Айресе. Того ж месяця бывшая жена футболиста, Валентина Сервантес, подтвердила, что они решили расстаться. Полузащитник начал отношения с Ники после разрыва отношений с экс-женой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она была первой аргентинской поп-звездой, которая выступила на «The Tonight Show с Джимми Фэллоном». Затем, в 2022 году, она выступила на музыкальном фестивале «Coachella»в Калифорнии.

Но, пожалуй, самый большой комплимент поступил от бывшего президента США. Когда Барак Обама обнародовал свой летний плейлист в 2021 году, он содержал ее трек «Ella no es tuya», как одну из его рекомендаций.

Среди бывших парней красотки значатся: пилот Формулы 1 Франко Колапинто и мексиканский репер Peso Pluma.