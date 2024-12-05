4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Логроньес» и «Жирона».

После ничьей 0:0 в основное и дополнительное время, «Логроньес» победил в серии пенальти 4:3, обеспечив себе путевку в 1/16 финала. Из-за травмы голкипер Энрике Ройо покинул поле в дополнительное время. Команда уже на тот момент произвела все замены, и выбора не было, поэтому в ворота встал 19-летний правый защитник Пол Арнау.

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Логроньес» – «Жирона» – 0:0 (4:3 пен.)

Видеообзор матча: