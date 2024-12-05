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  4. Логроньес – Жирона – 0:0 (4:3 пен.). Серия пенальти. Видеообзор матча
Кубок Испании
Логроньес
04.12.2024 22:00 – FT 0 : 0
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
05 декабря 2024, 11:10 |
210
0

Логроньес – Жирона – 0:0 (4:3 пен.). Серия пенальти. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

05 декабря 2024, 11:10 |
210
0
Логроньес – Жирона – 0:0 (4:3 пен.). Серия пенальти. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Логроньес» и «Жирона».

После ничьей 0:0 в основное и дополнительное время, «Логроньес» победил в серии пенальти 4:3, обеспечив себе путевку в 1/16 финала. Из-за травмы голкипер Энрике Ройо покинул поле в дополнительное время. Команда уже на тот момент произвела все замены, и выбора не было, поэтому в ворота встал 19-летний правый защитник Пол Арнау.

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Логроньес» – «Жирона» – 0:0 (4:3 пен.)

Видеообзор матча:

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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