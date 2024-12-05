Логроньес – Жирона – 0:0 (4:3 пен.). Серия пенальти. Видеообзор матча
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4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Логроньес» и «Жирона».
После ничьей 0:0 в основное и дополнительное время, «Логроньес» победил в серии пенальти 4:3, обеспечив себе путевку в 1/16 финала. Из-за травмы голкипер Энрике Ройо покинул поле в дополнительное время. Команда уже на тот момент произвела все замены, и выбора не было, поэтому в ворота встал 19-летний правый защитник Пол Арнау.
Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря
«Логроньес» – «Жирона» – 0:0 (4:3 пен.)
Видеообзор матча:
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