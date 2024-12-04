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  4. «Они хотят слишком много денег». Сможет ли Ливерпуль сохранить лидеров?
Англия
04 декабря 2024, 17:31 |
665
0

«Они хотят слишком много денег». Сможет ли Ливерпуль сохранить лидеров?

Специалисты считают, что футболисты английского клуба не договорятся с руководством

04 декабря 2024, 17:31 |
665
0
«Они хотят слишком много денег». Сможет ли Ливерпуль сохранить лидеров?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Авторитетный финансовый эксперт Стефан Борсон прокомментировал ситуацию, в которой оказался «Ливерпуль». Английский клуб рискует потерять бесплатно трех лидеров команды – Мохамеда Салаха, Трента-Александера Арнольда и Вирджила ван Дейка.

«Ливерпуль» прекрасно понимает, в какой ситуации оказался. Руководство совершило большую ошибку, когда позволила случиться такому и даже не попыталось исправить ситуацию в прошлом сезоне. На улице декабрь и через полгода три лидера клуба могут покинуть АПЛ бесплатно.

Самое интересное, что все эти футболисты в прессе сообщают, что готовы продлить контракт и намекают, что руководство «Ливерпуля» виновато за сложившуюся ситуацию. Ситуация никуда не двигается, потому, что есть веские причины для тяжелых переговоров. Скорее всего, игроки хотят слишком много денег, а в клубе не собираются разбрасываться финансами. Главное, что эти разговоры не мешают команде на поле. Но ситуация очень странная и смешная», – сообщил Борсон.

Ранее капитан «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк сообщил, что у него нет никаких новостей о продлении контракта.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд продление контракта
Микола Титюк Источник: Football Insider
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